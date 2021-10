Natascha Strobl: So funktioniert Rechtskonservatismus

Am Ende steigt Natascha Strobl aus der U-Bahn, vor ihr am Bahnsteig liegt ein verlorener Strickpullover. Sie hebt ihn auf, sieht sich um, sieht niemanden, dem das Kleidungsstück gehören könnte. Sie geht weiter, dreht sich noch einmal um, den Pullover in der ausgestreckten Hand; Hilfsbereitschaft, die ins Leere läuft. Gut möglich, dass diese Szene etwas bedeutet, auch wenn man diese Bedeutung gerade nicht fassen kann. Die Möglichkeit liegt jedenfalls in der Luft und wohl deshalb so nahe, weil Natascha Strobl, Politikwissenschafterin und Autorin aus Wien, 36 Jahre alt, zwei Kinder, ein Bestseller, in den zwei Stunden vor dieser zufälligen Szene sehr eindringlich über Politik geredet hat, über ihr Leben, und wie diese beiden Bereiche zusammenhängen.

Kurzfassung: untrennbar.

Vor allem aber hat Natascha Strobl – schnell und selbstbewusst, mit einem leisen Hang zur Selbstironie – über das Buch gesprochen, das ihr Leben gerade dominiert. Es heißt „Radikaler Konservatismus“, ist in der Edition Suhrkamp erschienen und wenige Wochen nach Erscheinen bereits in der dritten Auflage. In der österreichischen Sachbuch-Bestsellerliste (Taschenbuch) steht es aktuell auf Rang 3, zwei Plätze vor Daniel Kahnemanns Langzeit-Bestseller „Schnelles Denken, langsames Denken“. Strobl beherrscht beide Disziplinen, erstere ist für Twitter reserviert. Dort hat die Autorin fast 140.000 Follower, die sie in bis dato etwas mehr als 66.000 Tweets mit Einschätzungen politischen Tagessituation, zu Diskursanalyse und Parteienstrategie versorgt hat. Sie beherrscht dieses Medium tatsächlich mit punktgenauer Eloquenz und – wenn es darauf ankommt – hochtouriger Meinungsfreude.