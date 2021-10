Netflix-Erfolg "Squid Game": Mord am Spielplatz

Der Plot des südkoreanischen Serienhypes „Squid Game“ ist simpel: Hunderte hochverschuldete Menschen beteiligen sich an einem scheinbar infantilen Wettkampf, um einen millionenschweren Geldpreis zu gewinnen. Doch so unschuldig bleibt es nicht lange. Erste Aufwärmübung ist das Äquivalent zu „Der Hase läuft über das Feld“: Wer verliert, wird erschossen. Financiers des perfiden Entertainment sind Superreiche, die auf den Ausgang der Mörderspiele Wetten abschließen. Dieser Topos ist nicht ganz neu: Bereits in den 1920er-Jahren erdachte Richard Connell eine (1932 in Hollywood verfilmte) Kurzgeschichte namens „The Most Dangerous Game“; auch im Science-Fiction-Klassiker „Rollerball“ (1975) wurde man mit mörderischen Rollschuhspielen bei Laune gehalten, während die Buch- und Kinoreihe „The Hunger Games“ die Machenschaften diktatorischer Systeme auch für Jugendliche greifbar machte.