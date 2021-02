Netflix-Hit "You": Sympathischer Stalker?

Dass über das Internet schnell alles über eine Person herauszufinden ist, ist in "You" eher eine Fußnote und so findet sich Joe ganz schnell vor Becks Apartment ein, um sie zu beobachten. Als er auch noch ihr Smartphone stehlen kann, ist die Überwachung komplett. Joe liest mit – und weiß so zu jeder Zeit, wie es um seine Liebeschancen bei Beck steht. Als sie wieder mit ihrem On-Off-Freund Benji (Lou Taylor Pucci) zusammenzukommen droht, findet sich dieser schwer verletzt in Joes Safe für seltene Erstausgaben wieder. Nur Becks beste Freundin Peach (Shay Mitchell) misstraut Joe von Beginn an, was sie schließlich auch zur Zielscheibe macht.