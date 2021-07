Neue Fans: E-Sport statt Sport in der Corona-Krise

Eine sportliche Extremleistung in der virtuellen Welt lieferte der österreichische Extremsportler Franz Preihs. Er absolvierte den höchsten Berg im Zwift-Universum namens Alpe De Zwift, welcher eine exakte Replika des legendären Alpe de Huez-Anstiegs in Frankreich ist, 8,5 Mal und radelte dabei in 11 Stunden und 17 Minuten 211 Kilometer und 8855 Höhenmeter.

Somit darf er sich zu einem kleinen, feinen Kreis von Ausdauer-Spezialisten zählen, die die Höhe des Mount Everest sowohl outdoor als auch indoor erfahren haben.

Aber auch bei FIFA oder World Tennis Tour gab es spannende Turniere: Reale Sportler haben sich im digitalen Spiel mit E-Sportlern in „ihrem“ Sport gemessen. Und man muss sagen: Sie schlugen sich gar nicht so schlecht. Die Sportler meinten in Interviews, sie würden FIFA oder World Tennis Tour ohnehin oft und viel in ihrer Freizeit spielen und es käme neben der Fingerfertigkeit vor allem auf das Verständnis der Spielzüge an. Simuliert sind auch diese beiden Sportarten digital bis ins kleinste Detail.

In Anlehnung an Lietzkow hat sich aufgrund von Covid-19, zumindest bis die realen Sportstätten wieder in Vollbetrieb sind, also scheinbar ein fünftes Kriterium für die Wahrnehmung von E-Sport als Sport gebildet: nämlich, dass die Anstrengung oder der Simulationsgrad so gut wie möglich dem realen Äquivalent entsprechen muss. So hat Covid-19 dazu beigetragen jenen E-Sportarten, die echten Sportarten nachempfunden sind, zu einer breiten Wahrnehmung zu verhelfen. Bis dies mit anderen Computerspielen so weit ist, wird es aber noch ein paar Jahre dauern. Doch es muss dafür lediglich die nächste Generation heranwachsen.

Alexander Pfeiffer forscht im Rahmen eines Max-Kade Fellowships vergeben durch die Österreichische Akademie der Wissenschaft am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zum Thema Blockchain im Bildungswesen. Im Sinne seines Mottos des „Lifelong Learnings“ ist der „PhD-Candidate“ am Department für Artifical Intelligence an der Universität Malta (UoM). Davor war er 9 Jahre Leiter des Zentrums für Angewandte Spieleforschung an der Donau Universität Krems (DUK). Mit E-Sport beschäftigt er sich bereits intensiv seit 2009. Im Jahr 2019 war er Initiator der E-Sport Schulliga Floridsdorf. In Amerika verfolgt er die North America Scholastic E-Sport Federation und die Uni E-Sport Ligen hautnah.