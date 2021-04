Ende Legende: Die moderne Trainergeneration

Doch das ist im Bewusstsein vieler Vereine noch nicht recht gesickert. Lange griffen Klubpräsidenten auch des Werbewerts wegen lieber auf prominente Gesichter zurück. Während die Fußballstars oft bis in ihre späten Dreißiger auf dem Feld umherliefen, trainierten die Männer ohne Namen schon jahrelang den Nachwuchs. Trotzdem saßen die Nationalhelden früher im höchsten Trainerkurs. Als Vater des zeitgenössischen Trainertrends gilt der ehemalige Autohauschef Christian Heidel, heute Manager beim deutschen Fußballklub Schalke 04. Als Sportdirektor von Mainz 05 setzte er mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel Trainer auf die Bank, die nie große Fußballer waren. Es galt damals, Anfang der Nullerjahre, auch in Deutschland als Tabubruch, nicht etwa einen Lothar Matthäus, sondern blasse Jugendbetreuer werken zu lassen. Heute gehören Klopp und Tuchel zu den begehrtesten Koryphäen der Fußballwelt. „Es ist nicht mehr so wichtig, ob ein Trainer 300 Bundesligaspiele absolviert hat“, sagt Heidel, der in Gelsenkirchen zuletzt einen 32-jährigen Wirtschaftsingenieur auf den Cheftrainersessel hievte.