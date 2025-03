ÖFB-Präsidium wehrt sich: „Wir sind nicht nur ahnungslose Wichtigtuer“

Für den Verband stehen viele Millionen auf dem Spiel. „Der ÖFB kann sich nicht erpressen lassen“, polterte Bartosch via „Kleine Zeitung“. Akuter Auslöser für den Sponsoren-Aufstand soll übrigens er selbst gewesen sein. Bartosch wollte nämlich zuletzt nicht ausschließen, bei der Präsidentenwahl am 18. Mai zu kandidieren – obwohl er anfangs nur übergangsweise zur Verfügung stehen sollte. So ähnlich ist es in den letzten Jahren immer wieder gelaufen. Kandidaten von außen wurden zwar gehandelt – am Ende aber gaben die zankenden Funktionäre ihre Macht nicht aus der Hand.

Die Kritik der Sponsoren könne er grundsätzlich nachvollziehen, „weil die Außendarstellung des Präsidiums in den letzten zwei Jahren suboptimal war, um es vorsichtig auszudrücken“, erklärt Bartosch im profil-Gespräch. Den Brief von Raiffeisen jedoch finde er in Teilen „sehr irritierend, weil dort konkrete Personalwünsche genannt wurden. Man kann dem Verband nicht sagen: Aus eurem Kreis darf keiner Präsident werden!“

Noch härter kritisierte allerdings Franz Grad, Geschäftsführer des ÖFB-Sponsors Transdanubia, das Präsidium. Dieses sei „ein Rudel Eigenbrötler, das sich gegenseitig auf die Schultern klopft“, erklärte der 86-Jährige in der „Krone“. Zudem sprach er von „neun Fürsten, die in ihren Ländern nix zusammenbringen, weil sie unfähig sind“.

Die Männer im Präsidium fühlen sich ungerecht behandelt. „Wir sind nicht nur ahnungslose Wichtigtuer“, sagt Bartosch zu profil. „Jeder Einzelne hat eine erfolgreiche Karriere im Zivilberuf. Viele haben internationale Beziehungen und können gut Englisch. Das Bashing ist ein bisschen ungerecht.“

Der mächtige ÖFB-Vizepräsident Johann Gartner, 73, reagierte auf die Kritik der Sponsoren mit einem verärgerten Mail an seine Präsidiumskollegen, das profil exklusiv vorliegt. Darin fragt er: „Warum wird mit Sponsoren-/Medienunterstützung ÖFB-Personalpolitik – über die Medien – betrieben?“ Und: „Dritte sollen NICHT über Externe (Teamspieler, Teamchef, Sponsoren …) von außen versuchen, die Abläufe/Entscheidungen zu beeinflussen UND damit das Image des ÖFB in den Dreck ziehen!“