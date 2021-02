Österreichs fragwürdiger Umgang mit Menschen mit Behinderung

Der Rechnungshof versteht dies so, „dass sich Schülerinnen und Schüler nicht in ein starres System zu integrieren haben, sondern dass die Strukturen zugunsten der Förderung des Individuums aufzulösen sind.“ Zur aktuellen Lage in den heimischen Schulen erkannte der RH, vorsichtig formuliert, „ein Spannungsfeld“ und „kritisierte, dass sich das Ministerium in seiner Richtlinie zur Entwicklung von inklusiven Modellregionen lediglich auf die allgemein bildenden Pflichtschulen beschränkte.“