Olympische Spiele: Unverzichtbar trotz lausigem Image

Das Märchen von Tokio begann ziemlich genau bei Kilometer null und ging nach weiteren 137.000 Metern so richtig los: Anna Kiesenhofer aus Niederkreuzstetten in Niederösterreich, im Hauptberuf Mathematikerin an der École polytechnique fédérale de Lausanne, im Amateurstatus Rennradfahrerin, fuhr am vergangenen Sonntag gegen Viertel nach fünf Uhr Nachmittag (Ortszeit) als Erste über die Ziellinie des Frauen-Straßenrennens der Olympischen Spiele von Tokio. Nicht nur die Zweitplatzierte, die niederländische Topfavoritin Annemiek van Vleuten, konnte es zunächst gar nicht glauben. Auch ORF-Moderator Rainer Pariasek war leicht von den Socken, konnte aber durch Kiesenhofers souveräne Interviewführung im ORF-Gespräch bald wieder auf den Boden geholt werden.



Gut so. Das Märchen, von dem hier die Rede sein soll, ist nämlich durchaus real. Es hat mit dem phänomenalen Rennen der Anna Kiesenhofer am vergangenen Sonntag begonnen, aber es geht noch weiter. Denn dieses Märchen ist die Wirklichkeit der OIympischen Sommerspiele 2020, in diesem ansonsten ja weniger sagenhaften Sommer 2021. Diese Spiele sind, auch wenn die Nachrichtenlage anderes vermuten lässt, ein Traum, der wahr wird, wieder und wieder, meistens leider im Nachtprogramm.