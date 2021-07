"Tiny Houses": Alles im grünen Bereich

„Essen ist fertig“, unterbricht Matej, der Praktikant, unser Gespräch in der Wirtsstube. „Danke dir“, sagt Theresa Mai in einem Tonfall, der signalisiert, dass man hier auf Augenhöhe miteinander umgeht. Das Dorfwirtshaus Gutensteiner Hof deckt inzwischen vielerlei Bedürfnisse ab. Es bietet sechs Wohneinheiten, Veranstaltungsflächen für Workshops, ein kleines Geschäft, und ist umgeben von einem Apfelbaumgarten, wo bei gutem Wetter täglich um eins auf einem langen Holztisch Bewohner, Angestellte und Arbeiter gemeinsam zu Mittag essen. Gekocht wird „im Radl“. Auf dem Buffettisch stehen Bleche mit Gemüseaufläufen und Salate aus der benachbarten Gärtnerei „Verwurzelt“. Dass „der Erich und die Veronika“ sich mit ihrem Konzept vom Gemüseanbau im Garten ohne benzinbetriebene Geräte hier angesiedelt haben, sei für Theresa Mai „extrem wichtig gewesen“: „Ein lebendiger Gemüseacker im Dorf, wo es Zaungespräche und Feste gibt, ist ein wichtiger Schritt in die Autarkie. Es ist auch eine Entscheidung für ein Dorf, das sich selbst versorgen kann und nicht von spanischen Paprika und ägyptischen Kartoffeln abhängig ist.“

Wir sind in den Garten übersiedelt. Im hinteren Winkel hängt ein Stück Stoff an einer Holzwand, eine Art Beamer, wo sich die Wagonistas während der Fußball-EM vor den aus Paletten recycelten Holzbänken versammelt hatten.



Gottfried, der sich selbst als „Hausmeister“ bezeichnet, stellt der „Chefin“ einen Krug Zitronenlimonade auf den Tisch. Die Menschen, die in dieser Idylle entspannt gemeinsam essen, sind „total durchmischt“: „Bei uns versammeln sich alle: der Hipster-Webshop-Designer, die vielseitige Büro-Checkerin, der technische Zeichner, der Bauarbeiter aus Polen und der gestandene Baumeister aus der Umgebung, alle vereint durch den Gedanken, dass sie miteinander etwas schaffen wollen und voneinander profitieren können.“