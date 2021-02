"Philosophie wird die Welt nicht retten, ein Superman aber auch nicht!“

profil: Wäre es wünschenswert, dass auch Philosophinnen in den Krisenstab der Regierung einrücken? Hirn: Ich denke, dass Philosophinnen auch medial und in der Zivilgesellschaft Wichtiges leisten können - und es auch versuchen. Zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass wir uns im Moment in einem Stadium befinden, in dem es vor allem ums nackte Überleben geht. In diesem Ausnahmezustand nehmen wir als Kollektiv sehr viele Einschränkungen in Kauf, notwendigerweise, mit der Hoffnung, dass diese Phase wieder vorübergehen wird. Das macht uns zu diesen Opfern bereit. Diese Phase könnte aber länger dauern, schwieriger werden. Das Leben lässt sich nicht auf „danach“ verschieben, diese Zeit ist ein Teil unseres Lebens. Daneben stellt die Krise auch ethische Frage von großer Bedeutung an das Kollektiv: In Italien, wo Ärztinnen mittlerweile entscheiden müssen, welchen Patienten sie am Leben erhalten wollen, also welcher die größeren Chancen hat zu überleben, greift man schon auf ethische Leitfäden zurück.