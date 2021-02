Pornostar Mick Blue: „Heute wird die Branche von Computernerds kontrolliert“

profil: Kann man behaupten, dass Pornos mittlerweile ein akzeptierter Teil der Unterhaltungskultur sind? Blue: Die Sache ist kompliziert: Mehr Menschen als je zuvor schauen sich Sexfilme an. Es war noch nie so einfach, an Pornografie zu kommen. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone. Der Nachteil ist, dass geschätzte 80 Prozent nur über diverse Gratisseiten konsumieren, was der Branche und den Darstellern wenig Geld bringt. Paradoxerweise ist die gesellschaftliche Akzeptanz nicht gestiegen. Pornografie ist noch immer ein Stigma, zumindest hier in Amerika. Immerhin haben schon einige Kolleginnen und Kollegen den Sprung in die Mainstreambranche geschafft.