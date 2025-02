Ein Gang mit … Harry Bergmann

Aus Werbersicht muss ich sagen: Klar kommunizieren Kickl und die FPÖ von allen Parteien am besten. Was er sagt. Wie er es sagt. Er hat unterschiedliche Botschaften auf unterschiedlichen Kanälen, genau so muss man es machen, und das haben die anderen viel zu spät verstanden.

Bergmann lehnt sich zurück. „Aus Werbersicht muss ich sagen: Klar kommunizieren Kickl und die FPÖ von allen Parteien am besten. Was er sagt. Wie er es sagt. Er hat unterschiedliche Botschaften auf unterschiedlichen Kanälen, genau so muss man es machen, und das haben die anderen viel zu spät verstanden.“

„Wir haben gerade eine Scheißsituation im Land“, sagt er jetzt und stochert in seinem Tafelspitz, „und ich meine das gar nicht so sehr wegen den Blauen. Blaue gab es immer im Land und wird es immer geben. Ich habe mehr Probleme mit der ÖVP, die immer als Partei der Mitte angetreten ist. In Wahrheit haben sie die Mitte aber immer weiter nach rechts hinausgeschoben. Das politische Koordinatensystem hat sich einfach verändert, und das ist nicht gut für die Demokratie.“ Bergmann macht sich tatsächlich Sorgen, er erzählt vom Anstieg des Antisemitismus, den er als Kind von Auschwitz-Überlebenden erfährt („Es wird deutlich mehr, sowohl qualitativ als auch quantitativ“). Er beklagt die Diskursverschiebung und dass alles immer lauter und krawalliger wird.

Es ist generell sehr spannend, mit Bergmann über Werbung zu reden, denn der Mann hat durchaus einiges gesehen. Er war ganz vorn dabei, als auch im verschlafenen Österreich Werbung groß wurde und zumindest ein bisschen Glamour versprühte. Darbo, Vöslauer, das „Ja, Natürlich!“-Schweinchen, die Kampagnen für die Wiener Städtische und auch für Österreichs EU-Beitritt: Wenn Werbung in Österreich ein bisschen ausgefallener war, dann kam sie meistens von DMB. „Wir hatten eine gute Zeit“, sagt Bergmann, „und vor allem hatten wir bis zuletzt eine fast kindliche Freude an unserem Job. Es gab vielleicht Agenturen, die mehr verdient haben, aber wir waren einfach besessen davon, die bessere Idee zu haben. Eigentlich erstaunlich, dass wir das 40 Jahre durchgehalten haben.“ Werbung sei immer mehr gewesen, sagt er: „Wenn wir die Festwochen als Kunden hatten, dann war es unser Ziel, dass wir auf den Plakaten nicht nur die Festwochen ankündigten – sondern sie so gut waren, dass sie eigentlich selbst Teil des Programms sein könnten.“ Heute sei das so nicht mehr möglich, meint er: „Die Werbung hat sich geändert, der Anspruch auch.“ Die Gesellschaft sei eine andere als früher, deswegen haben sich auch die Medien verändert und damit die Kommunikation: „Werbung war und ist ja immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das sieht man.“ Die attention span habe sich gravierend verkürzt, Botschaften müssen in ein paar Sekunden an die Kundschaft kommen, niemand habe mehr Zeit, in der Werbung eine Geschichte zu erzählen: „Einem Kunden etwas Ungewöhnliches zu präsentieren, ist heute sicher sehr viel schwieriger geworden.“

Harry Bergmann zu treffen, ist wie eine Reise in eine andere Zeit: eine Zeit, in der die Branche noch Geld hatte und Spesenrechnungen, die heute das Personalbudget deutlich übersteigen würden. Und auch deswegen passt der „Engländer“ gut, der ebenfalls so seltsam aus der Zeit gefallen scheint. Hier liegen noch Zeitungen und Magazine aus, und sie werden tatsächlich gelesen. Wer hier Essen bestellt, der tut das, weil er Hunger hat, und nicht, weil er ein Fotomotiv sucht. Die Gäste sind aber auch durchaus älter. Wenn mal jemand unter 25 durch die Glastür kommt, dann ist er meistens in Begleitung eines Elternteils – oder halt aus Familientradition. Und das vielleicht Auffälligste: In den „Engländer“ kommt man, um zu reden, und nicht zum Instagrammen, was insofern gut ist, als die Tische sehr eng stehen und man deswegen immer guten Gossip erfährt, aus dem „Standard“, aus dem ORF oder auch dem grünen Parlamentsklub, zumindest, solange man selbst kein fernsehbekanntes Gesicht hat.

Wir trinken noch einen Kaffee, klassisch, schwarz, ohne moderne Milchvariationen, und währenddessen kontrolliere ich mein Handy – es ist der letzte Tag der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen. Als ich zahle, hat Herbert Kickl gerade den Regierungsbildungsauftrag zurückgegeben. Wenn man so will, dann war das zumindest ein historischer Moment.