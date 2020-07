profil-Morgenpost: Without a little help from my friends

Eine der beliebtesten Anekdoten der Pop- und Rock-Geschichte geht folgendermaßen: John Lennon soll zu Zeiten der Beatlemania einmal gefragt worden sein, ob Bandkollege Ringo Starr der beste Drummer der Welt sei. Lennons Antwort: „Der beste Drummer der Welt?! Ringo ist nicht einmal der beste Drummer in den Beatles!“ Mittlerweile ist umstritten, ob Lennon diese Aussage wirklich getätigt hat – der Gag hat sich aber bis heute gut gehalten und feiert dank Social Media so etwas wie eine späte Renaissance.

Gut gehalten hat sich indes auch Ringo Starr selbst, der am Dienstag unglaubliche 80 Jahre alt wurde und übrigens ein viel besserer Schlagzeuger ist, als ihm oft zugestanden wird (hier ein beeindruckender Nachweis). Ein guter Sänger ist Sir Richard Starkey (wie Starr mit bürgerlichem Namen heißt) wiederum beileibe nicht. Trotzdem durfte er bei so manchem Beatles-Klassiker (z.B. „Yellow Submarine“ oder „With A Little Help From My Friends“) die Lead-Stimme übernehmen.