Rangnick bleibt beim ÖFB: Mehr Einfluss für den Teamchef

Es wäre der Supergau für den ÖFB gewesen: Teamchef Ralf Rangnick vor der Europameisterschaft zu verlieren. Der dazwischenfunkende Konkurrent hatte durchaus seine Reize: Immerhin handelte es sich um den großen FC Bayern München, einen der besten Vereine der Welt. In den letzten Wochen beklagten Verbandsmitarbeiter einen etwas unkonzentriert wirkenden Teamchef. Den Münchnern hatten bereits mehrere Trainerkandidaten abgesagt. Sie standen unter Druck – und waren bereit, viel zu investieren. Einerseits ein hohes Gehalt (Rangnick hätte fast zehnmal so viel verdient wie beim ÖFB, der zwischen einer und 1,5 Millionen Euro pro Jahr bezahlt; in München wären es rund 30 Millionen in drei Jahren gewesen). Dazu sagten sie ihm weitreichende Kompetenzen zu. Bayerns mächtiger Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezeichnete Rangnick zwar öffentlich als dritte Wahl und hatte einst einen Konflikt mit ihm, nun soll er sich laut profil-Informationen aber persönlich mit Rangnick getroffen und seine Wertschätzung versichert haben. Der FC Bayern stand gewaltig unter Druck. Ebenso der ÖFB (kurz vor der EM). Rangnick ließ sich derweil alle Zeit.

Der Deutsche ist ein akribischer Mann, der jedes Detail abklären will, ehe er zusagt. Bei Bayern München arbeiten mit Christoph Freund, Rene Maric, Jochen Sauer und Richard Kitzbichler Rangnick-Vertraute aus Salzburger-Zeiten. Seit vielen Wochen fanden immer wieder Gespräche mit Bayern-Verantwortlichen statt. Doch in den vergangenen Tagen war Rangnick viel in Österreich unterwegs. Er traf sich mit Sportminister Werner Kogler zu einem einstündigen Austausch. Dabei ging es um den voranschreitenden Rechtsextremismus im Land, den Rangnick beklagt – und: ein neues Nationalstadion. Am 1. Mai reiste Rangnick nach Kärnten – zum Cupfinale in Klagenfurt. Davor hatte ihm der FC Bayern laut profil-Informationen ein finales Angebot gemacht – mit vielen Zugeständnissen, die Rangnick gefordert hatte. Alleine bei der Auswahl seines Betreuerteams und der medizinischen Fachleute soll es Kritiker gegeben haben. Rangnick schlief also eine Nacht darüber.

Am Tag des Cupfinales, dem 1. Mai, fand eine Sitzung des ÖFB-Präsidiums statt. Dabei ging es noch um die Frage: Wie viel Ablöse können wir für Rangnick bekommen? Von zehn Millionen Euro war die Rede, schließlich hatte Rangnick ja noch bis 2026 Vertrag. Einige Vertreter kritisierten dazu, dass der ÖFB nicht alles in die Waagschale werfe, um den Teamchef zu halten. Im Präsidium ist vielen bewusst, dass Rangnick dem Verband im Alleingang ein besseres Image verschafft hat – und sein Weggang verheerende Folgen hätte.

Von der nahenden Entscheidung Rangnicks wussten die Landesverbandspräsidenten gestern allesamt nichts. Rangnick, so wird es profil von mehreren Seiten beschrieben, soll am Tag des Cupfinales sehr nachdenklich gewirkt haben. In kleinstem Kreis beriet er sich mit ÖFB-Mitarbeitern. Nichts sollte nach draußen dringen. In Deutschland schrieben die großen Gazetten bereits von einer nahenden Zusage Rangnicks für den FC Bayern.