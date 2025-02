Red Bull Salzburg in der Krise: Schwächelnde Bullen

Bei Red Bull Salzburg wirkt man in diesen Tagen nervös. Eine Interviewanfrage von profil wird sofort abgelehnt und der Rollbalken heruntergefahren. Man wolle nicht reden, sondern zurück auf die Erfolgsspur, heißt es. Vor wenigen Tagen flog Salzburg gegen den schwächelnden LASK aus dem Cup. Und in der Liga rangiert man vorm Rückrundenstart am kommenden Sonntag hinter Sturm, Austria, Rapid und dem Wolfsberger AC (!) auf dem fünften Rang. Jahrelang lag Salzburg uneinholbar voran – nun hat man zehn Punkte Rückstand auf Platz eins. „Wir sind am Boden der Tatsachen angekommen“, erklärte Trainer Thomas Letsch.

Vor 20 Jahren stieg Red Bull in das Fußballgeschäft ein. Mateschitz setzte lange lieber auf waghalsige, eigens kreierte Trend-Sportarten, die zur Marke passten: Rennfahrer und Turmspringer, die sich von hohen Schanzen und Klippen stürzten. Dann aber erkannte er: Verkaufszahlen lassen sich am besten mit Massenphänomenen steigern. Im Jahr 2004 stieg Red Bull in die Formel 1 ein, 2005 wurde der Traditionsklub Austria Salzburg übernommen. Doch der Erfolg blieb anfangs aus. Mateschitz verpflichtete satte Altstars, die für die große Ligen schon zu langsam waren und auf den letzten Metern ihrer Karriere gemütlich abkassieren konnten. Dazu wurden prominente, aber längst überholte Trainer engagiert – etwa der Italiener Giovanni Trapattoni, der ein aus der Zeit gefallenes Faible für Abwehrschlachten hatte. Mateschitz tat, was viele Mäzene vor ihm taten: Heuern und Feuern – samt Millionenverlusten.

Dann kam Ralf Rangnick ins Spiel. Der Deutsche galt als akribischer Entwicklungshelfer, der bereits Erfahrung in der Modernisierung von Fußballklubs hatte. Er erklärte Mateschitz, dass seine Kicker alt und langsam seien. Was er denn ändern solle, fragte der Red Bull-Chef. Rangnicks Antwort: „Alles!“ 2011 übernahm Rangnick den Laden, der mittlerweile aus einer Flotte an Fußballteams bestand: RB Salzburg, RB Leipzig, RB New York. Er kreierte eine Philosophie, installierte eine aufregende Spielweise, verpflichtete pfeilschnelle Toptalente und innovative Trainer, die alle zum neuen Mantra passten: Angriff – immer und überall. Mateschitz wünschte sich lange eine Entwicklung, wie er sie im US-Film „Die Bären sind los“ gesehen hatte, in dem ein miserables Baseball-Team plötzlich bärenstark wird. Die Bullen sind los, das wäre doch was, dachte er. Rangnick hauchte seiner Vision Leben ein.

Blaupause für ein Geschäftsmodell

Salzburg wurde zum Nabel der Red-Bull-Fußballwelt. Das hat auch damit zu tun, dass eine riesige Nachwuchs-Akademie hier gebaut wurde. Der Standort bot viele Vorteile. In der kleinen österreichischen Liga konnten Rohdiamanten bereits mit 18 oder 19 Jahren Fuß fassen. So wurden europäische Topklubs aufmerksam. Salzburg verkaufte reihenweise Spieler um mehr als 20 oder 30 Millionen Euro. Erling Haaland, Dominik Szoboszlai oder Sadio Mané wurden zu Weltstars. Und die Salzburger steinreich. In der letzten Saison hat RB Salzburg 77,6 Millionen Euro aus Spielerverkäufen lukriert. Die aktuelle Champions-League-Vorrunde brachte 42,5 Millionen. Und 50 Millionen kassiert Salzburg im Juni für das Antreten bei der FIFA-Klub-WM.

Auch Red Bull partizipierte am Erfolg seiner Sportbeteiligungen – in Form von Werbewerten. 2003 verkaufte der Konzern weltweit 1,5 Milliarden Dosen pro Jahr. Heute sind es mehr als zwölf Milliarden.