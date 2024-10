Bei Red Bull geht es immerhin auch ein Stück weit um Fußball. In Salzburg wurde jahrelang vorexerziert, wie Erfolg gelingen kann: mit einer durchdachten Spielidee, modernen Trainern, jungen Talenten und immensen Transfererlösen. Eine Win-Win-Situation für Verein und Publikum. Traditionalisten aber beklagten kommerziellen Absichten des Konzerns und die jahrelange Vormacht der Bullen in der österreichischen Liga. Ständig Red Bull Meister. Nur noch Fadesse.

Dabei hat das Dosen-Engagement dem Fußball durchaus viel gegeben. Da wäre das ÖFB-Nationalteam, das erst mit der RB-Spielweise, einem RB-Trainer und bei RB ausgebildeten Spielern richtig aufblühte. Und auch die Bundesliga wurde von den Bullen inspiriert: mit einer tollen Spielweise und einem ganzheitlichen Konzept.

Auch Sturm Graz oder Rapid Wien spielen mittlerweile wie Salzburg.

Die Bullen mögen keine Fußballromantiker sein – Fußballliebhaber sind sie allemal. Tradition ist wichtig. Aber viele alteingesessene Clubs stehen nur noch für ihre Geschichte. Schönen Fußball dagegen zeigte Red Bull.

Dennoch gelten die Bullen als Bösewichte. Auch, weil sich der Brausekonzern einst Austria Salzburg schnappte und eiskalt Farben und Tradition auslöschte. Aber die damals maroden Salzburger wären höchstwahrscheinlich auch so von der Bildschwäche verschwunden. Und in der zweiten großen RB-Dependance Leipzig, das sagt auch Klopp, habe Red Bull niemandem etwas weggenommen. „Wäre Leipzig sonst auf der Fußballlandkarte? Wären sie nicht. Dann würden sie wie Dresden zwischen zweiter und dritter Liga dümpeln.“ In der RB-Anfangsphase, das erklärte Klopp bereits 2022, „mag Geld eine große Rolle gespielt haben“. Aber: „Das ist schon lange nicht mehr so.“ Der Brausekonzern verfolge vielmehr eine „Fußballidee, nicht eine Geld-Idee“. In Liverpool etwa soll Klopp jährlich 20 Millionen Euro verdient haben, bei Red Bull, so heißt es, sei es weniger als die Hälfte.