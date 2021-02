Reise weise

Wenn Sie Ihren Koffer aufgeben, kennzeichnen Sie ihn mit einem Tuch oder einem Anhänger, damit Sie ihn bei der Ausgabe schneller erkennen. So können Sie Ihren Koffer auch leichter beschreiben, sollte er verloren gehen. Nehmen Sie eine leere Wasserflasche in Ihrem Handgepäck mit. Sie kommt meistens durch den Sicherheitscheck und Sie müssen sich am Gate kein überteuertes Getränk kaufen. Sollten Sie am Weg zu Ihrem Abflug in Eile sein, fragen Sie nach dem Weg. Flughafen-Mitarbeiter wissen meist die besten Abkürzungen.