Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach' Limonade daraus – so lautet nicht nur ein alter Kalenderspruch, sondern auch das inoffizielle Lebensmotto der berühmtesten US-Patchwork-Familie des 21. Jahrhunderts. Im Fall der kalifornischen Reality-TV-Stars Kim, Kourtney und Khloé Kardashian sowie deren Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner ist das tägliche Austarieren von Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg, Liebe und Trennung der Stoff, aus dem seit Mitte der Nullerjahre ein globales Popkultur-Imperium („Keeping Up with the Kardashians“) gemacht wird. Denn eines weiß der erfolgreiche Influencer-Clan: Die besten Storys schreiben immer noch der Alltag und das schnöde Leben – vor allem, wenn man sich in jeder noch so durchgestylten Lebenslage von einem Kamerateam begleiten lässt.