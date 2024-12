Das Genre: Operette noir. Die Dimension: Staatsgottesdienst. Ausländische Passanten fragen sich angesichts des Aufgebots vor dem Dom wohl: Ist hier ein früherer Präsident der Republik gestorben? Oder gar ein Popstar der Herzen? Nein, es ist nur ein lange Zeit sehr erfolgreicher Baumeister und Unternehmer , der sich die Aufmerksamkeit der Republik vor allem durch die Anmietung internationaler Stars und Starlets als Opernballbegleitung erkauft hat, der nun im satten Alter von 91 Jahren die Showbühne der Society verlassen hat. Und der in seinem Leben die Raimund-Posse „Der Bauer als Millionär“ einfach umdrehte und den kritikresistenten Parvenu, mit Austern im Ketchup-Bad und kokainweißer Stretchlimo, in der Dauerschleife gab. Die Häme und das Nasenrümpfen, die Richard Lugners nahezu pathologisches Kasperltheater auf allen erdenklichen Medienkanälen evozierte, perlten an ihm mühelos ab. Auf die Frage, ob ihn diese latente Verachtung nicht kränke, erklärte er im profil-Interview nur: „Schauen Sie, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.“ Zusatz: „Mir macht das alles einen solchen Spaß.“

Bodyguards bewachen, aufgepumpt mit Bedeutsamkeit, im Inneren der Kathedrale die Absperrungsschnüre, die das schaulustige Volk von der Trauergemeinde trennen. In der kirchlichen VIP-Lounge hat sich die Familie (Tochter Jacky; deren FPÖ-Gatte Leo Lugner, vormals Kohlbauer; Christina Lugner, vormals „Mausi“, die schon kurz nach dem Ableben des öffentlichsten Menschen Österreichs einen Jackie-O.-artigen Auftritt auf ihrem Stammspielplatz, dem Strandcafé an der Alten Donau, hingelegt hatte; sowie die Söhne Alexander und Andreas mit Frauen) in der rechtsseitigen Frontrow in Position gerückt. An der Kanzel in milkafarbenem Glamouroutfit: „Seitenblicke“-Hochwürden Toni Faber. Das Styling der weiblichen Trauergäste liegt irgendwo zwischen den Kardashians und den Geissens.

Die Operette noir nimmt ihren effektiven Anfang mit dem Eintreffen der Witwe „Bienchen“ alias Simone Lugner, Ehefrau Nummer 6, eine ehemalige Baumarktangestellte, die nach 72 Tagen Ehe die Villa in Grinzing vertraglich in der Tasche hat. „Bienchen“, in langem Schwarz und keksgroßem Fascinator auf dem weißblonden Haupthaar, lässt sich in einer weißen Stretchlimousine, Lugners traditionellem Opernball-Auftrittsgefährt, vor den Dom chauffieren. In Sachen Geschmack dürfte sie ihrem verstorbenen Gatten eine gelehrige Schülerin gewesen sein. Was sich auch an den Showeinlagen im Dom ablesen lässt, wo der Elvis-Imitator Dennis Jale neben „Amazing Grace“ auch Simones adaptierte Version von „Candle in the Wind“ tremoliert: „Goodbye, Richard my Love!“ Und, was für ein Wink des Schicksals, exakt am Todestag von Lady Di wird Richard Lugner zu Grabe getragen. Warum Frau Lugner sich erst mit 20-minütiger Verspätung und in Begleitung ihrer „besten Freundin“ Lydia Kelovitz, die in Lugners Streichelzoo einst den Beinamen „Wildsau“ verpasst bekommen hat, zur Trauerfeier der „Liebe meines Lebens“ einfindet, erklären Insider später mit einer gewissen Nervosität vor den Aversionen des Clans. Nicht nur durch die Platzierungen in großem Sicherheitsabstand sinddie Spannungen zwischen der Kurzzeit-Ehefrau und der Kernfamilie von „Mörtel“ spürbar.In den Reihen dahinter alter FPÖ-Adel in Form von Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer, der in seiner Trauerrede geschickt die Schönheiten des Burgenlands und der Burgenländer:innen platziert. Um den blau-schwarzen Proporz in der Balance zu halten, hält der niederösterreichische Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) ebenfalls eine Lobpreisung des Verstorbenen. Lugner sei trotz seiner Bundespräsidentschafts-Kandidaturen „kein politischer Mensch“ gewesen, erklärt ORF-Begräbniskommentator Roland Adrowitzer, aber ideologisch „irgendwo zwischen ÖVP und FPÖ“ zu Hause gewesen. Auch das Wort „Fremdschämen“ entgleitet Adrowitzer ein, zwei Mal.