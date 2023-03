Richard Lugner: Der Meister und sein Mörtel

Bettina Siegl stellt die wichtigen Fragen. Als Richard Lugner an einem Dienstagmittag an seiner Sekretärin vorbei in sein Büro will, wirft sie ihm einen potenziellen Termin zu. „Um 14 Uhr kommt Dominic Heinzl wegen Bambi, müssen Sie da dabei sein?“ Lugner winkt ab. Er hat jetzt gerade Wichtigeres zu tun: anhand von alten Fotos zu erklären, wann welcher Teil der Lugner City gebaut wurde und warum. Siegl hat die Macht über Lugners Terminkalender und damit seine Gegenwart. Aber seine Vergangenheit, die gehört nur ihm.

Wer zu Richard Lugner will, muss in den dritten Stock seines Einkaufszentrums. Einen langen Gang entlang, vorbei an einem Modell des Islamischen Zentrums und einer Kanonenkugel aus der Zeit der Türkenbelagerung, ein Baustellen-Fund. An den Wänden des Büros hängen Porträts und Karikaturen des Hausherren. Hier, zwischen den Richard Lugners an der Wand, sitzt der echte Lugner, immer noch mindestens neun Stunden am Tag. „Weil es mir Spaß macht“, sagt er. „Und weil ich es noch kann.“ Er ist nicht mehr der Schnellste und hört nicht mehr gut. Aber für 90 Jahre ist er fit wie ein Turnschuh. Den Prostatakrebs, der 2016 bei ihm festgestellt wurde, hat er mittels Bestrahlung besiegt.

Lugner ist gerade wieder mal dabei, sein Erbe zu regeln. Das ist in den vergangenen 25 Jahren immer wieder passiert. Den Plan, die Unternehmen vor seinem Tod schuldenfrei zu machen, hat er wieder verworfen und stattdessen die Lugner City noch einmal erweitert. Im Zentrum des Lugner-Imperiums stehen zwei Stiftungen, in die der Bauunternehmer 1994, mit Inkrafttreten des Privatstiftungsgesetzes, große Teile seines Vermögens ein- und (wie Kritiker sagen) in Sicherheit brachte. Insgesamt sechs GmbHs gehören teilweise Lugner selbst, teilweise den Stiftungen, teilweise beides. Bei der Lugner Immo GmbH, die das Gebäude an die Lugner City GmbH verleast, ist Lugner offiziell angestellt. Er verdient dort 1500 brutto, zusätzlich zu seiner Pension von 2400 Euro.

Es gab eine Zeit, vor all der Society-Berichterstattung, da war Richard Lugner vor allem Baumeister. Nach einigen Jahren als Angestellter in Bau- und einem Ölunternehmen gründet der damals 30-Jährige im Jahr 1962 die Baumeister Ing. Richard Lugner GmbH. Sein erster Auftrag ist im Hotel Vienna, einem Stundenhotel, wo er aus drei Räumen zwei macht und das Bad renoviert. Das zieht sich durch seine Karriere: Lugner ist stolz darauf, dass ihm kein Auftrag zu klein gewesen sei. Manchmal kriegt er um 8 Uhr morgens einen Anruf, ist um 10 Uhr beim Kunden und hat um 14 Uhr ein Angebot gelegt. Die Firma beginnt mit zwei Angestellten in einem Büro in der Neustiftgasse und wächst schnell. Lugner gilt als cholerischer Chef, der seine Mitarbeiter aber am liebsten bis zu ihrer Pension behält.