Rücktritt von FIFA-Präsident Sepp Blatter: Das Geld und die Macht

Präsident Blatter wurde der Mitwisserschaft verdächtigt und gab später auch öffentlich zu, von Zahlungen gewusst zu haben, was seiner Rechtsauffassung zufolge aber nicht so schlimm war, weil laut Schweizer Vereinsrecht die Annahme von „Kommissionen“ zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht verboten war, wie er der „Neuen Zürcher Zeitung“ in einem Interview vom Mai 2011 erklärte: „Der Fall ISL ist gerichtlich beurteilt und abgeschlossen. Niemand von der FIFA wurde schuldig gesprochen für eine Tat, die das Schweizer Recht nicht goutiert. Heute ist das Recht geändert, heute würde das anders beurteilt. Man würde im Fall ISL von Schmiergeld und nicht mehr von Kommissionen reden. Aber man kann ein Gesetz nicht retroaktiv aufnehmen.“ Außerdem sei die Welt nun mal ganz grundsätzlich nicht ausschließlich gut. Tricksereien kämen in den besten Familien vor: „Wir finden im Fußball alles, was wir auch in der Gesellschaft finden: Gewalt, Korruption, Rassismus, illegale Wetten, Doping. Dagegen müssen wir etwas tun. Das ist nicht einfach, weil wir in einem Spiel sind. Im Wallis wird viel gejasst (Karten gespielt, Anm.). Ich erinnere mich an meine Mutter, die sich beim Schieber aufs Herz langte, wenn sie vom Gegenüber Herz haben wollte.“