Fußball-Kolumne: In Salzburg spielt Hirn Fußball

Denn wenn man den Tabellendritten der deutschen Bundesliga eliminiert, eine Mannschaft mit zahlreichen Weltmeistern und Weltklassespielern, ein Team mit dem siebenfachen Marktwert der eigenen Truppe, dann kann man sich wohl schwer auf das viele Mateschitz-Geld in Salzburg (das ja gar nicht mehr so viel ist) ausreden. Dann wird offensichtlich, dass in Salzburg vor allem Hirn Fußball spielt und nicht Geld.