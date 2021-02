Datenschutzaktivist Schrems: "Massive Lücke zwischen Recht und Realität"

Max Schrems: Eine solche Sammelklage läuft über "Zession", das heißt die anderen Betroffenen überlassen mir ihren Rechtsanspruch. Ähnlich wie bei einem Inkasso-Büro, das Forderungen für andere eintreibt. Das Gleiche mache ich für 25.000 Menschen. So wird es für uns alle leistbar, Facebook zu klagen. Facebook war aber der Ansicht, dass ich kein Verbraucher bin, weil ich mich über den Verbrauch hinaus mit dem Thema als Aktivist beschäftige. Außerdem meinen sie, dass nur der ursprüngliche Vertragspartner Verbraucher ist, und nicht jemand, der seinen Anspruch weiterreicht. Diese Argumentation hat nun auch der Generalanwalt übernommen. Eine sehr extreme Auslegung, die ich so noch in keinem Rechtsbuch gesehen habe. Das würde nämlich auch bedeuten, das alle, die secondhand kaufen oder etwas geschenkt bekommen keine Verbraucher mehr sind. Das ist vollkommen absurd und ein massives Problem für den Verbraucherschutz, wenn das der EuGH so stehen lässt.