Kutschfahrt und Konzerte: Mit einem Dankgottesdienst haben am Freitag die zweitägigen Feiern zum 40. Geburtstag von Schwedens Kronprinzessin Victoria begonnen. Nach dem Auftakt in der Stockholmer Schlosskirche wollte die Thronfolgerin Geschenke ihrer Familie sowie der schwedischen Regierung entgegennehmen.

Für den späten Mittag war eine Kutschfahrt durch Stockholm geplant, bei der sich Victoria von ihren Landsleuten und Touristen feiern lassen wollte. Am Nachmittag wollte die zweifache Mutter mit ihrer Familie weiter auf die Insel Öland reisen , wo sie traditionell ihren Geburtstag begeht.

Nach Konzerten am Abend gehen die Feiern am Samstag weiter. Dann versammeln sich zahlreiche Schweden am Schloss Solliden , um der Kronprinzessin ein Ständchen zu bringen und Blumen zu überreichen.