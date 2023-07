Krapfenwaldlbad: 100 Jahre Planschen über Wien

Derartige Zeugnisse vergangener Zeiten finden sich in den weitläufigen und angejahrten roten Kabinengängen des altehrwürdigen Krapfenwaldlbades in Wien-Döbling, auch Schilder mit der Aufschrift „Das Sonnenbad dient der Ruhe und Erholung!“ haben eine lange Geschichte. Am 17. Juni 1923 wurde das höchst gelegene Bad Wiens mit seinem 33 Meter langen Schwimmbecken mit Panoramablick über Wien eröffnet. Weitgehend unbemerkt: Es war ein kühler und regnerischer Tag, kein Promi-Polit-Komitee stand auf dem Hügel, keine Ansprache ist in Zeitungen notiert. Dabei war das „Krapfenwaldlbad“, eine der 31 Badeanlagen des Roten Wien, bewusst in die noble Villengegend im wohlbetuchten Bezirk Döbling gebaut, ähnlich wie die einige Busstationen entfernte Gemeindebau-Trutzburg Karl-Marx-Hof. Bis heute ist das Krapfenwaldlbad ein städtisches Freibad, Eintritt 7 Euro für Erwachsene, an einem Aussichtsort, der in anderen Metropolen wohl sündteuren Schwimmklubs vorbehalten wäre.