Selbstversuch: Was weiß Facebook über mich?

Die Menge an Informationen, die Facebook zum Download bereitstellt, ist an sich schon groß, scheinbar aber nur ein Bruchteil der Informationen, die das Netzwerk über seine User sammelt. Die Initiative "Europe vs. Facebook" des Wiener Juristen Max Schrems kritisiert, dass der Download weniger Daten enthält, als eigentlich verfügbar sind und auch an Dritte weitergegeben werden.