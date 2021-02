Sesamstraße bekommt afghanische Bewohnerin

"Es ist die perfekte Gelegenheit sowohl Jungen als auch Mädchen an die Themen Empowerment von Mädchen und Frauen sowie Diversität heranzuführen", so einer der Entwickler von Zari zum amerikanischen TV-Sender PBS, "wir wollen allen Kindern in Afghanistan helfen schlauer, stärker und freundlicher zu werden." Zari beschäftigt sich in ihren Episoden mit körperlicher Gesundheit und interviewt auch eine Ärztin zu ihrem Werdegang. Vor ihrem ersten Fernsehauftritt hatte Puppe Zari auch noch die Gelegenheit die First Lady von Afghanistan, Rula Ghani, zu treffen.