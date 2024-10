„Sex und Liebe bedingen einander doch nicht“

Tatsächlich gibt es aber in der Generation Z und bei den Jüngeren vermehrt Modelle, die den klassischen Rahmen der Zweisamkeit sprengen: etwa die Polyamorie, also mehrere romantisch motivierte Beziehungen parallel, oder das Revival der offenen Beziehung. Sind diese Facetten Bubble-Phänomene oder werden sie auch in der Alltagskultur Eingang finden?

Ich könnte mir zunehmend Wohnarrangements vorstellen, wo sich befreundete Menschen, möglicherweise unterschiedlicher Generationen, auf dem Land zusammentun, denn in Städten wie Berlin, Paris oder New York ist das Wohnen schon längst nicht mehr leistbar.

Ein Zitat aus Ihrem Buch lautet: „Die Liebe, die in Freundschaften steckt, bleibt unbemerkt in einer Kultur, die die heterosexuelle Liebe über alles andere stellt.“

Roig

Dass der Wert der Freundschaft völlig unterschätzt wird, davon bin ich überzeugt. Ich habe nach Trennungen von Frauenfreundschaften, die platonisch-romantisch waren, genauso gelitten wie nach denen von rein romantischen Beziehungen. Wir müssen weniger nach der Liebe suchen, sondern uns einfach öffnen, um zu sehen, was schon da ist.

Sie bezeichnen sich als queer, Ihrem Buch entnehme ich, dass Sie bisexuell leben.

Roig

Für mich ist das Geschlecht in romantischen Beziehungen zwar relevant, aber nicht entscheidend. Ich verliebe mich in einen Menschen. Aber natürlich findet diese Liebe in einer patriarchalen Gesellschaft statt, und die Liebe zu Männern birgt dementsprechend größere Schwierigkeiten als die zu Frauen, auch wenn eine solche Aussage zu pauschal klingen mag.

Wie sehr hat das digitale Paarungsverhalten auf Dating-Apps unser Liebesverhalten verändert?

Roig

Nun ja, Beziehungen sind zu Commodities, Gebrauchsgegenständen und dementsprechend austauschbar geworden. Echte Verbindungen zu schließen, wird auf diesen Dating-Apps zunehmend schwerer. Auf Beziehungen herrscht immer mehr neoliberaler Druck, begleitet von den Fragen „Habe ich die Ausdauer, mehr zu investieren?” oder „Ist das die richtige Person oder kann ich zwei Klicks weiter vielleicht doch noch jemand besseren finden?”

Sie erzählen in Ihrem Buch nicht nur von neuen Beziehungsformen, sondern auch von schweren Traumata in Ihrem Privatleben: jahrelanger Missbrauch seitens eines Verwandten, eine Gruppenvergewaltigung in jungen Jahren. Wie schwer ist es, solche Erlebnisse öffentlich zu machen?

Roig

Es war für mich eine Notwendigkeit. Inzest, Missbrauch, sexuelle Gewalt sind Themen, die noch immer mit gesellschaftlichen Tabus behaftet sind. Ich habe mir eine Position erschaffen, in der ich an diesen Tabus rütteln kann. Und hoffe, damit auch für alle Kinder und Erwachsene, die ähnliches erlebt haben und schweigen, weil der Druck zu groß ist, etwas zu bewirken. Natürlich birgt diese Art von Offenheit auch eine Gefahr.

Die Gefahr, dass man selbst angreifbarer und verletzlicher wird?

Roig

Ja. Das hat natürlich auch Projektionen auf meine Person, auf meine politischen Ideen zur Folge. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer konservativen Schweizer Tageszeitung und dann drang bei der Journalistin so etwas durch wie „Wenn man das von Ihnen weiß, kann man verstehen, warum Sie dieses und jenes so so sehen... Alle Feministinnen, die so etwas erfahren mussten, denken ähnlich....” Das sind unzulässige Schlüsse