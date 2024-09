Sollte man sich noch nicht reproduziert haben, kann man sich schon einmal als Stay-at-home-Girlfriend (kurz SAHG) in präfamiliärer Häuslichkeit trainieren, wie die deutsche „Malischka“ (bürgerlich: Caroline Tolistik), Ende 20, die nach einer kurzen Karriere als Lehrerin ihren Seelenfrieden als SAHG auf Mallorca gefunden hat und auf TikTok 3,4 Millionen Zusehern in einfachen Worten den Sinn ihres Lebens erklärt: „Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf und bereite das Frühstück zu. Und dann geht es weiter mit ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben, und dann ist eigentlich auch schon Mittag. Also bereite ich ihm das Mittagessen zu.“

Der Mormonen-Gemahl, für den Missis Smith in unermüdlicher Sorgfalt, in Chanel oder Bottega Veneta gekleidet, #comfortfood in Form von gewagten Cookie-Rezepten oder Apfelkuchen mit der perfekten Kruste zaubert, ist übrigens ebenfalls Model. Logisch, dass ihr auch schon drei „heilige Seelen“ und werbespottaugliche Kinder bei der fleckenfreien Dauerinszenierung ihres Glücks in der texanischen Küche um die Beine krabbeln. Sie tragen Namen wie aus einem Disney-Trickfilm der Fünfziger und teure Erdfarben: Slim Easy, Rumble Honey und Whimsey Lou.

So lautet auch der Slogan der 22-jährigen Nara Smith, eines südafrikanisch-deutschen Models, in Abwandlung der feministischen Kampfansage „The future is female“. Doch in diesem Universum greift sowieso keiner nach der Vorstandsetage, sondern nur nach dem Rührstab und besinnt sich auf „die gottgegebenen zwei Geschlechter“ (Estee Williams) sowie den Exit aus „dem urbanen Chaos und der mörderischen Hektik, die unsere Familien auf Dauer kaputtmachen“ (eine Followerin unter „stayathomemum“).

Schließlich gibt es im 21. Jahrhundert, zumindest in weiten Zirkeln der westlichen Welt, die Möglichkeit der freien Wahl: Wenn also eine Frau ihr berufsfreies Glück im Wischen und Wimpernklimpern findet, ist das ihre Entscheidung. Und dann? Was passiert, wenn die Kinder die Nestflucht angetreten haben und der bislang so verantwortungsvolle Versorger in seiner Lebensmitte vom „Das kann doch nicht alles gewesen sein“-Gefühl bedrängt wird und mit seiner ein halbes Menschenleben jüngeren Bandscheibentherapeutin oder Energiearbeiterin noch einmal endlich alles richtig machen und zur Gründung einer Zweitfamilie schreiten will? Dann sind solche Ich-muss-nicht-arbeiten-denn-mein-Mann-verdient-genug-Biografien der sichere Weg in die Altersarmut.

Immer wiederkehrender Hausfrauenkult

Flucht in die Biederkeit und in traditionelle Rollenbilder gab es immer wieder: Während Covid wurde die Sauerteig-Häuslichkeit kultiviert, um die wachsenden Gefühle der Verunsicherung zu kompensieren. Mommy-Bloggerinnen treiben schon seit mehr als 15 Jahren ihr pinkfarbenes Unwesen, indem sie von der Erwerbstätigkeit erschöpfte Userinnen mit Gemüse-Schnitzarbeiten für die gesunde Jause oder dem Basteln eines Einhorn-Kostüms für den Kinderfasching nerven. Immer wieder flammte die Debatte „zwischen Steinzeitkeule und Mutterkreuz“ auf, wie ich die Schriftstellerin Karin Duve in meinem 2014 erschienenen Buch „Schneewittchenfieber” zitierte, das eine statistisch nachweisbare Retrowelle in häuslichen Traditionsmodellen zum Anlass hatte, die sich auch verstärkt unter jungen, gut ausgebildeten Frauen niederschlug. Jetzt sind wir wieder einmal so weit, und die sozialen Medien fungieren als gigantischer Verstärker. Tatsache ist aber, dass es inzwischen einfach zu viele sind, die unter ironiefreien Insta-Namen wie „happy apron“, „dedicatedwife“, „cookiesdream“ oder „homelover“ Ideologien und Gedankengut offenbaren, die nicht nur aus den in Wirtschaftswundereuphorie schwelgenden Fünfzigerjahren, sondern durchaus auch aus den deutsch-österreichischen Dreißigerjahren stammen könnten. Man kann diese Welle angesichts ihrer Quantität nicht mehr als absurden Hype, der sich bald wieder verflüchtigen wird, abtun. NS-Propagandaminister Joseph Goebbels fasste einst die Aufgabe der Frau wie folgt zusammen: „Den ersten, besten und ihr gemäßesten Platz hat die Frau in der Familie, die wunderbarste Aufgabe, die sie erfüllen kann, ist die, ihrem Volk Kinder zu schenken.“ Und genau darauf zielt letztlich auch die Mission der Tradwives und ihrer sie in wohliger Abhängigkeit wissenden Männer ab.