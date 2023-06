Kein Wunder bei dem „vielen Dreck, den die spielen müssen“. Gesehen hat sie den Dreck „na wirklich net“, aber am Befindlichkeitsbarometer ihres Publikums konnte sie immer klar ablesen, wo „a Genuss war und wo net“. Viele von den Fans kommen ja schon vor dem Einlassläuten zu ihr mit der Frage: „Wie ist es denn heute ungefähr?“ Und wenn sie nach einer Kunstpause nur trocken ihren Stehsatz „Na, schauen Sie sich’s halt an …“ rübergeschoben hat, dann haben die sowieso schon gewusst, „wie viel’s g’schlagen hat“. Nein, mit dem Theater kann man sie jagen; nur einmal, ein einziges Mal war das so richtig erhebend als Erlebnis gewesen, ist aber schon „a Zeitl her“, bellendes Gelächter, da war sie nämlich gerade 16: „Die ‚Gräfin Mariza‘ im Raimund Theater, da war eine Aufmachung und Kostüme. Da ist einem das Herz aufg’angen.“

Früher war hier generell „vom Haus aus“ einfach mehr Familie: Der Peymann, der Bachler und die Bergmann, „des war halt noch a Direktion“, da wurde gegrüßt und nicht durch einen durchgeschaut; jetzt ist sie schon lange nicht mehr zu „den Premierenfestln“ gegangen: „Man kennt ja die Leut’ nimma. Und es rennt ka Schmäh mehr.“ Früher gab’s sogar echte Freundschaften mit den Schauspielern: Mit dem Oliver Masucci, „der heute a Weltstar is, da kann er jetzt schön schauen, der Herr Direktor“, und der Christiane (von Poelnitz): „Die waren sogar bei mir z’Haus. Wir haben eine solche Gaudi g’habt. Manche von den Schauspielern sind ja echt oft a bissl übernatürlich, das bringt der Beruf wahrscheinlich so mit sich; so ‚Gmiatliche‘ wie die Maria Happel werden halt a immer weniger.“

Viele ihrer Stammgäste sind „echte Fileccia-Fans“, die oft trotz Sitzplätzen auf der anderen Seite des Parketts zu ihr pilgerten, weil auf ihrer „Häusl-Bühne“ die „Wuchteln“ nur so durch die Luft flogen: „Bei mir geht kaner in den Keller lachen, sondern nur am Klo.“

Der Tratsch artete manchmal eher in einen Monolog der „Vroni“ aus. Heute dreht sie noch einmal voll auf und erklärt voll Inbrunst vor ihrem Stammpublikum, der blasennervösen Warteschlange, was ein Mann können müsse, wenn sie sich noch einmal auf den Beziehungsplaneten begeben soll: „An armen Schlucker nehm i sicher net. Dafür hab i viel zu viel erlebt. Der muss was vorweisen. Und Kuscheln heißt bei mir wirklich nur Kuscheln und net Sex. Ich bin nicht leicht zum Haben, mich muss man erobern. Und des kann lang dauern.“ Schließlich habe sie ja auch was zu bieten, und wie auch noch: „Na, sicher: Ich war die berühmteste Tänzerin von da bis dort und dann war ich die berühmteste Klofrau von ganz Österreich.“ Ihre letzte Liebe vor ein paar Jahren war ein „Mistler von der MA 48“, erzählt sie später im „Vestibül“ bei ihrem Lieblingsdrink (Gin Tonic), tätowierungsfrei, weil „noch alte Garde“, der konnte wenig bis gar nichts bieten, zehn Jahr älter und dementsprechend lahm. „Der war mir dann zu inaktiv, der wollt’ nix außer Spazierengehen und Spritzertrinken. Und der Sex in dem Alter? Eher a halbweiche Angelegenheit. Na, danke, des brauch ich nimmer.“

Nur über die Stammgäste, „meine lieben Abo-Damen“, lässt sie nichts kommen. Sie hat ihnen auch einen Abschiedsbrief mit einem Gedicht auf die Fliesen geklebt: „Was an Schmutz in Leib und Seele/ gar manchen Menschen quäle/ in der Toilette spült man’s fort/ bei nettem Tratsch auch an dem Ort/ Und denke gerne an die Zeit/ als ich mit Papier und Spray bereit/ für eure sitzende Bequemlichkeit.“

Richtig schwarze Trinkgeldtage waren auf der Burg-Toilette immer dann, wenn es „zu viel Tote in an Stückl geben hat“. „Hamlet“: Katastrophe. Oder wenn es eben fad war: „Faust“. „Der Faust hat ja net amal den Deutschen g’fallen.“ Das Klimpern im Körberl häufte sich eben nur, „wenn’s lustig war“. Und in letzter Zeit war wenig lustig. Manchmal sind die Gäste wutschnaubend und „voll gesättigt“ von „dem Stückl“ ins Klo gestürzt, besonders negativ erregt waren sie von „dem Ingolstadt und den Troierinnen“. „Ich bin natürlich für die die erste Anlaufstelle, wenn’s ang’fressen sind. Das war für mich dann psychisch schwer zum Durchdrucken. Ich hab des immer schlechter ausg’halten. Die Leut’ haben g’schimpft, die sind mich teilweise echt angegangen, und ich hab dann oft nur g’sagt: ,Tut mir sehr leid, aber i kann mich nicht erinnern, dass ich mitg’spielt hab.“ Richtig mei G’schäft umbracht haben die Ohne-Pause-Stückeln. Und natürlich Corona, muss man sagen, da san viele ‚2D‘ worden: deppert und deprimiert.“

In der dritten Pubertät

Man stelle sich vor, erzählt sie stolz auf der Toilette, im Herbst werde sie sogar als „unstudierter Mensch“ auf die Universität eingeladen, von einer Soziologie-Professorin, um aus ihrem Leben zu erzählen: „Fünf von meine sieben Leben hab i schon gelebt, jetzt hab i no zwa. Ich bin jetzt original in der dritten Pubertät.“ Auch einen Brustkrebs hat sie hinter sich gebracht: „Da hat mei Busen kurzfristig ausg’schaut wie eine eingetretene Wirtshaustür.“ Nikotinbelegte Lachsalve. Nur das mit dem Weinen sei jetzt vorbei, aber für immer und endgültig: „Früher, wenn i an Liebeskummer g’habt hab, hab i g’rehrt ohne Ende, dann bin i ins nächste Wirtshaus, hab mir in der Jukebox ‚Liebeskummer lohnt sich nicht‘ gedruckt und nachher wieder weiter g’want. Oida!“ Sie drückt noch einmal kräftig auf die Spraydüse, erneut kommen Weihnachtsgefühle auf, die Damen in der Schlange nicken teils ergriffen, teils belustigt. „Ja, meine Damen, wirklich, des können S’ mir glauben: I hab schon auf größere Bühnen getanzt als die da.“ Sie deutet in Richtung Burgbretter. „In Aleppo. Montecatini. Überall und ständig unterwegs.“

Sie kramt alte Fotos hervor: Die Bilder zeigen eine junge Kurvengöttin mit frechem Blick, in goldenen Nichtigkeiten von einem Kostüm, mit Polizeimützen beziehungsweise Straußenfedern-Extravaganzen auf ihrem Kopf: „I war immer in der Mitte und hab’s antrieben, die anderen Girls. Ich hab so a Kraft g’habt.“ Begonnen hat ihre Karriere im Tanzgewerbe, als die gelernte Verkäuferin (eigentlich wollte sie Automechanikerin werden) Vroni Fischer, damals knapp 18, per Zufall über ein Inserat in der Zeitung stolperte: „Tänzerinnen gesucht, Tanzausbildung nicht notwendig“. Ihre ersten Enthüllungsmutproben legte sie bei der „Hallelujah-Show“ in Wien vor, bald mutierte sie zum Juwel der vor allem durch den Nahen Osten tourenden Revuetruppe Diamond Girls. Ihre Spezialnummer als strippende Tänzerin war das wenig Interpretationsspielraum zulassende Kreisen „meines sehr gebärfreudigen Beckens“, das habe ihr die Frau eines Nachtclubbesitzers in Beirut beigebracht: „Da san’s alle ausgezuckt, die Bauernschädeln!“