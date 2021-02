Sieben Podcasts für ein Hallelujah

Er ist neurotisch, narzistisch, unsicher, grumpy, umtriebig und voller Selbstironie: Nach zwei geschiedenen Ehen und einer stockenden Karriere als Comedian wollte Marc Maron endlich aus seinem Kopf raus und hat begonnen, sich in schonungslosen Gesprächen mit Regisseuren, Schauspielerinnen oder Musikern den Abgründen und Freuden des Lebens zu stellen. Dabei entstehen Gespräche, wie man sie höchstens in seinem engsten Kreis führt: Robin Williams erzählt von seinen Depressionen und warum er wieder zu trinken begann. Mit der Musikerin Kim Wild (Sonic Youth) spricht Maron über Vertrauen und das Ende ihrer Ehe mit Thurston Moore. Ethan Hawk erzählt von Selbstzweifel und Zufällen. Maron geht stets mit der selben Prämisse in die bisher über 700 Gespräche: We are all fucked! Und steigt am Ende stets mit der Erkenntnis wieder aus: But we are alright! Das ist beruhigend, ehrlich, selbstbezogen, mutig, kräfteraubend, herzerwärmend. Boomer lives!