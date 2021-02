Das mag man bedauern oder begrüßen. Die Kultur des Skateboardings sei aber derart vielschichtig, dass es immer Platz für Trends wie auch Nischen geben wird, meint Michael Paul, Inhaber des Stil-Ladens in Wien. Paul stellte sich das erste Mal gegen Ende der 1980er-Jahre auf das Brett und prägt seither die Wiener Skateboardszene maßgeblich mit. "Es gab damals ein Bruderpaar in Döbling, das immer wieder Boards aus den USA bekommen hat. Da hat man auf gut Glück bei ihnen vorbeigeschaut, gehofft, dass sie zuhause sind und ein paar Boards in ihrer Garage haben", erzählt der 40-Jährige von seinen Anfängen. In Wien war vor allem die Donauinsel jahrelang der wichtigste Treffpunkt für Skateboarder in der Stadt. Fast 30 Jahre später hat sich vieles geändert, und die Stadt Wien hat in den letzten Jahren gemeinsam mit den Skateboardern Skateparks wie jene im Währinger Park oder am Neubaugürtel entwickelt.