So halten Sie Ihre Neujahrsvorsätze ein

Es gibt Hunderte Apps für die verschiedensten Vorsätze. "Goalmap" zum Beispiel ist im Google-Play-Store gratis erhältlich und lässt sich für die verschiedensten Ziele konfigurieren. In der App kann man persönlichen Fortschritt aufzeichnen und sich in personalisierten Intervallen an den Vorsatz erinnern lassen. Außerdem gibt es motivierende Zitate, Tipps von anderen mit demselben Vorsatz und ein lustiges Maskottchen, das einen lobt.