Sophie Freud: "Ein hartes Herz wie dein Großvater"

profil: Es macht traurig, Ihnen bei diesen Gedanken zuzuhören. Zu Ihrem Tod haben Sie in Ihrem Buch "Im Schatten der Familie Freud“ festgehalten, sie hoffen, im eigenen Bett sterben zu können, das sei ein Privileg für eine europäische Jüdin des 20. Jahrhunderts (vier Schwestern Sigmund Freuds und Sophie Freuds Großmutter mütterlicherseits sind in Konzentrationslager deportiert und ermordet worden, Anm.). Und dann, schrieben Sie, wollen Sie sich in Trauer an die Wand drehen und an den Kummer Ihrer Kinder und Enkel und deren Kinder in der gefährdeten Welt denken.

Freud: Dazu muss ich sagen, dass ich nicht depressiv bin. Ich bin sehr alt geworden und habe in meinem Alter ein gutes Leben.