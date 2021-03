Sophie Passmann im Interview: "Das oberste Ziel ist gute Unterhaltung"

profil: Darf die Spießigkeit, in der man es sich bequem gemacht hat, nicht auch Spaß machen?



Passmann: Davon bin ich fest überzeugt. Das Buch ist der Versuch, klarzumachen, dass man nicht alles moralisch zerdenken muss. Warum machen wir keine Sachen, die einfach nur Spaß machen, die weder der Selbstdarstellung noch der Selbstoptimierung dienen? Wenn man einer Klientel Humorlosigkeit oder zumindest eine ausgeprägte Spaßallergie unterstellen kann, dann ist es das weiße, akademische Bildungsbürgertum. Hier sind ja sogar Hobbys dazu gedacht, etwas über sich selbst auszusagen.



profil: Alles Handeln muss einem höheren Zweck dienen?



Passmann: Ich wohne in Berlin in einem der üblichen Stadtteile und kenne hier niemanden, der einfach gerne PlayStation spielt. Die einen reiten, spielen Golf oder wandern gerne im Spreewald. Es sind immer Hobbys, die etwas über Naturverbundenheit oder Sportlichkeit aussagen. Dass mal jemand sagt: Am Wochenende zocke ich gerne oder schaue noch mal "Fast &Furious 5" - das gibt es nicht.



profil: Ihr Milieu beschreiben Sie als unpolitisch und bequem. Auf der anderen Seite gibt es eine Jugend, die für Fridays for Future oder Black Lives Matter auf die Straße geht.



Passmann: Meine Altersgruppe, also die der 25- bis 30-Jährigen, ist zwischen zwei Paradigmen gefangen. Einerseits gibt es da diese woke, also achtsame Generation an Jugendlichen, andererseits lässt sich die Sehnsucht nach dem Hedonismus vergangener Tage nicht abschütteln. Es gab tolle Partys, billige Mieten, leistbare Fernreisen, lange Studiengänge. Und dann kommen die jungen Leute, die sagen, dass dieses Leben nicht vernünftig war. Meine Generation führt stets eine Verhandlung zwischen Wokeness und Pop. Beidem gerecht werden zu wollen, führt manchmal zu einer gewissen Lächerlichkeit.

profil: Wohin führt dieses Austarieren?



Passmann: Es ist alternativlos, den Klimawandel einzudämmen, weniger Fleisch zu essen, weniger zu reisen, das eigene Leben weniger auf Wohlstand und Wachstum auszurichten. Gleichzeitig befürchte ich, dass bei diesem Wandel viele Menschen ausgeschlossen werden. Da bin ich Sozialdemokratin. Wenn es keine Billigflieger mehr gibt, heißt das dann, dass arme Menschen nicht mehr fliegen dürfen? Dass sie kein Fleisch mehr essen dürfen, wenn es nur noch Bio am Teller geben soll? Wie kleiden sich ärmere Menschen ein, wenn es nur noch teure Fair Fashion gibt?

profil: In die Politik wollten Sie nie?



Passmann: Nein. Man muss extrem extrovertiert sein, um einen Wahlkampf durchzuhalten. Spätestens nach drei Tagen würde ich mir denken: Wähl mich, aber ich will nicht mit dir reden! Je mehr ich den politischen Betrieb und die handelnden Personen kennenlerne, umso mühsamer stelle ich mir diesen Beruf vor. Da geht es hauptsächlich um Akten, Meetings, Wahlkampftermine und Bockwurstessen irgendwo auf dem Land.



profil: Bewegen Sie sich mit Ihrer Kunst nicht in einer Blase und erreichen hauptsächlich Menschen, die ein ähnliches Weltbild haben?



Passmann: Diese Angst vor der Echokammer ist ein sehr spezielles Social-Media-Phänomen. Es frustriert mich nicht, dass Leute, die meiner Meinung sind, meine Dinge konsumieren. Man schaut in der Unterhaltung nicht brachial über den eigenen Tellerrand.

profil: Was ist wichtiger: Harte Arbeit oder Talent?



Passmann: An Genialität glaub ich nicht. Das wird gerne von Männern benutzt, die sich danebenbenehmen wollen. Harte Arbeit schlägt Talent in jedem Moment.