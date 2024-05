Spargel, Beuschel, Krautfleckerl: Das neue „Fat George“-Gasthaus

Seien wir ehrlich: Wer sich im Großraum Wien tendenziell links der Donau aufhält (stromaufwärts gesehen), findet alles rechts davon irgendwie weit weg. Sicher, man kann dort wohnen oder arbeiten. Aber sonst? Aber ja: Spargelzeit wär’, das Marchfeld ist von da draußen aus gar nicht mehr weit – und der Gastronom Stefan Krennmayer hat mit dem „Fat George“-Gasthaus in der Esslinger Hauptstraße gerade eine neue Labestation geschaffen.

Krennmayer ist in Essling kein Unbekannter: Er betreibt das haubengekrönte „Fat George“-Restaurant (der Name nimmt Bezug auf die Esslinger Jazz-Legende Fatty George, der eigentlich Franz Georg Pressler hieß) und etwa einen Kilometer entfernt nun also auch ein Gasthaus: niederschwelliger, preisgünstiger, traditioneller – und mit Mittagsmenü. Die neue Dependance sieht von außen eindeutig unspektakulär aus, aber auch hier kommt es auf die inneren Werte an, und tatsächlich wurde das in die Jahre gekommene Häuschen innenarchitektonisch elegant in die Gegenwart überführt. Der Zug zur Moderne ist nicht zuletzt auch an den schicken Schürzen der Servicebrigade erkennbar, so etwas würde man eher beim Fusion-Japaner in der Innenstadt vermuten.