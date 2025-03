Gastropioniere Eselböcks: „Das schadet der Branche immens“

Der Stil der Wohnküche bei den Eselböcks in ihrem Ruster Stadthaus erzählt auch, wie das Ehepaar damals, in der Wüste der 1980er-Jahre, die österreichische Gastroästhetik stilistisch prägte: Antiquitäten, moderne Kunst, das frische Baguette am Refektorium-Tisch stammt vom Bäcker aus Oslip, daneben altes Silberbesteck, Herend-Blumenteller, Leinenservietten.

Fast ein Jahrzehnt ist es her, dass Eveline, 65, und Walter, 68, ihr Lebenswerk, den „Taubenkobel“, an ihre Tochter Barbara und deren Mann, den Elsässer Starkoch Alain Weissgerber, übergeben haben. Phantomschmerzen hat vor allem Eveline nach wie vor: „Ich leide immer noch an der Angst, nicht mehr gebraucht zu werden.“ In der Mitte von nirgendwo, im burgenländischen 1500-Seelen-Dorf Schützen am Gebirge, gründeten die beiden in ihren frühen Zwanzigern, 1984, ein Restaurant, in das Foodies aus aller Welt pilgern sollten und das zu einem Spielplatz der betuchten Bohème avancierte. Inspiriert waren sie von der legendären „Colombe d’Or“, einem Esstempel in der Provence, wo Künstler wie Picasso, Chagall oder Matisse in ihren darbenden Anfängen häufig Bilder „abgegessen haben“ und man bis heute vor deren Werken dinieren kann.

Ihre Ausbildung absolvierten sie im Tun: Walter Eselböck, neben den Reitbauers, den Obauers und Rudi Kellner ein Pionier der „Nouvelle cuisine“, war zwar Wirtskind, aber Autodidakt, Eveline gänzlich ahnungslos. Ein Besuch in Eckart Witzigmanns Gourmettempel „Aubergine“ in München sollte „lebensverändernd“ für beide werden. Inzwischen leben die Eselböcks die Hälfte des Jahres in Istrien, wo sie eine Frühstückspension betreiben und eine Ferienvilla vermieten. Ihre Restaurant- und Produzententipps haben sie in dem Buch „Unser Istrien“ zusammengefasst, das im Wiener Künstlercafé Anzengruber diesen Samstag mit Gulasch und Weinen vom Gut Oggau „getauft“ wird. Das Weingut betreiben Tochter Stephanie und ihr Mann Eduard Tscheppe.