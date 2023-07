Spitzenkoch Sören Herzig kocht in seinem Bistro ganz groß auf

Aber erst einmal ein Aperitif auf der Dachterrasse. Von dort oben kann man tatsächlich ganz Wien überblicken – sehr beeindruckend. Nobel auch das zum Ausblick angebotene Getränk: ein aus Chardonnay-Trauben gewonnener Ruinart Blanc de Blancs (25 Euro pro Glas), ausgeschenkt aus der Magnum-Flasche. Definitiv nichts für jeden Tag, aber bei dem Ausblick muss einem die Geldbörse – gepaart mit dem dringenden Verdacht, dass der Arbeitgeber diesen Rechnungsteil möglicherweise nicht übernehmen wird – auch mal kurz egal sein. Sparen kann man dann tatsächlich im Bistro selbst, denn so preisgünstig kommt man wahrscheinlich nie mehr in ein Restaurant dieses Kalibers.

Also weiter zum Zwischengang: Fusilloni mit Krustentierschaum (14 Euro, Bild unten). Es ist genau die richtige Pasta-Variante für diese Zubereitungsart. Die bissfest gekochten Spiralnudeln saugen die Sauce inklusive der kleinen, in den Schaum verarbeiteten Krustentierstückchen regelrecht auf.

Es beginnt mit den kalten Gerichten: Die carpacciodünn aufgeschnittenen bunten Tomaten mit Kräutern (9,50 Euro) sind für sich schon ein Farbenspiel. Salz, Pfeffer und Basilikum dazu – fertig. Schlicht und top. Die Fahrt in den Süden kann man sich also getrost sparen, genauso wie den Flug nach Lateinamerika. Von dort kommt das, hier allerdings aus Forellenwürfeln hergestellte, Gericht Ceviche (15 Euro, Bild oben). Zum Fisch gesellen sich Apfel- und Sellerie-Brunoise sowie ein Hauch von Limette: perfekte Verhältnisse – ein herausragender Gang. Am liebsten würde man dasselbe gleich noch einmal ordern, doch halten wir uns lieber an die Menüreihenfolge, schließlich gab es schon Ruinart zum Aperitif.

Die ausgelöste Sur-Perlhuhnkeule (19 Euro, Bild ganz oben) mit geschmorter Karotte ist dann – ehrlich gesagt: wenig überraschend – sehr zart. Das ungeschriebene Gesetz, dass die Haut das Beste am Grillhendl ist, bestätigt sich ein weiteres Mal. Herzig hat sie zusätzlich abgeflämmt. Dazu gibt es eine leichte Sauce Hollandaise (ja, das funktioniert hier irgendwie) und einen kräftigen Jus. Die vegetarische Hauptspeise besteht aus Melanzani mit Salzkraut gefüllt (14 Euro) und reizt die Geschmacksknospen derart, dass man sich kurz in einem Glutamat-Overkill-Chinarestaurant wähnt. Man muss für den intensiven Geschmack des Krautes schon etwas übrighaben, für Fans gilt aber ganz klar: Go for it!