Sportminister Kogler: Kritik am ÖFB

Der ÖFB versinkt im Chaos. Präsident Gerhard Milletich ist seit Wochen mit einer Inseraten-Affäre konfrontiert. Der Verlagschef aus dem Burgenland soll sein Präsidentenamt ausgenützt haben, um Inserate für seine Unternehmen zu lukrieren. Das Wochenmagazin „News“ und die Tageszeitung „Kurier“ erhoben dahingehend Vorwürfe. Demnach sei Milletich, Geschäftsführer des Bohmann-Verlages, bei zumindest sieben Partnern und Sponsoren des ÖFB vorstellig geworden. Milletich selbst spricht davon, dass es sich um langjährige Partner handle, was einige Sponsoren jedoch gegenüber dem „Kurier“ bestreiten. Ex-Rechnungshofpräsident Franz Fiedler betonte in einem Ö1-Interview: „Sollten die Vorwürfe zutreffen, ist es ein Fall von Korruption“. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Milletich hat gegenüber dem ÖFB-Präsidium vor zwei Wochen angekündigt, gegen die Medienberichte Klage einzureichen, was aber laut profil-Informationen noch nicht passiert ist. Zuletzt wurde Milletich von den ÖFB-Landesverbandspräsidenten aus Salzburg, Oberösterreich und Tirol medial unter Druck gesetzt. Der Tiroler Vertreter Josef Geisler meinte gar, Milletich sei „für dieses Amt nicht geeignet“. Sportminister Kogler sind die Streitigkeiten im größten Sportverband des Landes nicht verborgen geblieben: „Wenn der Verband so „beinand“ ist, um es im Dialekt zu sagen, dass die sich in erster Linie gegenseitig etwas ausrichten, ist das mindestens so unschön wie eine mögliche Inseratenaffäre“, betont er gegenüber profil.

„Es gilt die Unschuldsvermutung, aber restlose Aufklärung ist gefordert“, betont Ex-ÖFB-Stürmer Marc Janko im profil-Gespräch. „Wir reden hier vom höchsten Sportfunktionärs-Amt in Österreich, dem ÖFB-Präsidenten. Aufklärung muss auch in seinem Interesse sein. Wenn er die Vorwürfe nicht klagt, würde das meiner Meinung nach einem Eingeständnis gleichkommen.“

Für die WM in Katar ist das österreichische Nationalteam nicht qualifiziert. Ex-Teamstürmer Janko vermutet, dass dies „hauptsächlich an den Strukturen“ des Verbandes liege. Im Fokus seiner Aussagen stehen die ÖFB-Landesverbandspräsidenten, Richter, Rechtsanwälte und Ex-Bürgermeister, die ihr Amt ehrenamtlich ausüben und etwa den Teamchef bestellen. „Wenn solche Menschen an den Hebeln der Macht sitzen, ohne Visionen und Animo zu haben, etwas zu ändern, wird’s eben ewig so weitergehen“, erklärt Janko gegenüber profil.