Stefanie Reinsperger: „Ich will kein Mitleid. Ich will, dass das aufhört.“

Du musst einfach nur runterschlucken. Dann geht das schon. Immer schlucken. Schlucken. Schlucken. Dann gewöhnst du dich an alles. An alles, was sie dir sagen, was sie in dich reinwerfen …“*) So fühlte sich das Salzburg-Gefühl für Stefanie Reinsperger an, nachdem sie 2017 mit nur 29 Jahren den Job der Buhlschaft im „Jedermann“ übernommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Karriere bereits an einem Punkt angekommen, den die meisten Schauspielerinnen nie auch nur annähernd erreichen: Zwei Jahre zuvor war die damalige Burgtheater-Durchstarterin von dem Magazin „Theater heute“ sowohl zur besten Schauspielerin als auch zum herausragenden Nachwuchstalent des Jahres gewählt worden. Doch all das Schöne, all das, was eigentlich Anlass zum Stolz geben hätte können, wurde oft übertüncht durch das Gefühl: „Ich war außer der Norm, ich passe im Leben oft nicht dazu“. „So schön das ist, wenn es um mein Spiel oder die Art geht, wie ich versuche, Kunst zu machen, habe ich mir immer gewünscht, dass mein Körper und ich als Frau als normal angesehen werden. Und da haben wir noch einen sehr langen Weg vor uns, denn nach wie vor stößt es unglaublich vielen Menschen und Medienvertreter*innen auf, wenn Frauen aussehen wie ich. Und das ist ein Problem. Es ist nicht unser Problem, aber die Außenwelt macht es zu unserem.“



Die Wut über die Häme, die Übergriffe, die Abwertungen, die Dreistigkeit, mit der sich Menschen über ihren Körper, ihr Aussehen ermächtigten, unterdrückte Stefanie Reinsperger lange. Zuerst kamen die Verletzung, die Kränkung und die beklemmende Vermutung, dass diese Leute vielleicht doch recht haben könnten. Noch im Februar 2021, als sie erstmals als Dortmunder „Tatort“-Kommissarin Rosa Herzog vor einem Millionenpublikum auftreten sollte, bekam sie, anstatt der angemessenen Vorfreude, präventiv Panikattacken beim Gedanken daran, wie sich „die Hater“ über sie äußern würden. Wie viele Kommentare und diffamierende Worte es zu ihrer Figur geben würde. Denn sie fürchtete, dass der Hass der vielen Trolle, „die ziemlich sicher so einsam wie feig im Unterleiberl vor ihren Laptops saßen“, sie wieder „in diesen Ausnahmezustand“ katapultieren könnten, inklusive „der Ladehemmung“: „Das ist ein Nicht-mehr-vor-oder-zurück-Können, eine Schockstarre. Das war jedes Mal so derartig verletzend, dass es mich in kilometerweite Abgründe meiner selbst katapultiert hat.“ Doch inzwischen hatte in ihr eine Veränderung stattgefunden. Der Weg dorthin war lang, oft sehr einsam und schmerzhaft: „Ich wusste einfach, dass ich all das nicht mehr zulassen will. Dass ich mir den Raum nehmen werde, all diesen Menschen den Raum dafür nicht mehr zu geben.“

*) Die kursiv gesetzten Textpassagen sind Zitate aus „Ganz schön wütend“.