Sterbehilfe: Leben und Lebenmüssen

profil: „Gott“ behandelt ein hochkomplexes, durchaus umstrittenes Thema. Sie sind mit vorgefassten Ansichten dazu in den Dreh gegangen?

Eidinger: Tatsächlich bin ich weder mit klaren Ansichten hinein- noch hinausgegangen. Das Besondere an dem Film ist ja, dass er sich dem Thema in all seiner Komplexität widmet und nicht dazu verführt, einfache Antworten auf eine sehr schwierige Frage zu geben. Genau das geht uns insgesamt ein bisschen ab in den letzten Jahren. Man wird zu allem befragt und ist dazu aufgerufen, zu komplexen Themen knappste Statements abzugeben: Was denken Sie über #MeToo? Was halten Sie von Black Lives Matter? Die Antwort auf Ihre Frage ist ein Satz meiner Figur Biegler: Der Mensch ist ein ambivalentes Wesen.

profil: Sollte man öfter sagen: Ich weiß es nicht?

Eidinger: Es gibt ein Stück, das seit Jahrhunderten gespielt wird. Es nennt sich „Hamlet“. Darin steht die Frage im Mittelpunkt: Sein oder Nichtsein? Niemals würden Sie den Schauspieler am Ende fragen: Und, was denken Sie jetzt – Sein oder Nichtsein? Es gibt darauf keine Antwort. Die Antwort darauf bleibt die Frage: Sein oder Nichtsein. Der Rest ist Stille. Und damit bin ich wieder bei „Gott“. Was die Religion voraussetzt, ist, dass danach keine Stille herrscht. Als Atheist gehe ich davon aus, dass danach nichts ist.