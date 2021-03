Netflix-Film "I Care a Lot": Fette Beute

Die Zeitlupenbilder sind stylish, die Farben poppig, nur die weibliche Stimme aus dem Off klingt zynisch. Gute Menschen? Gibt es nicht. Nur dumme. Opfer eben. Sie selbst, sagt sie noch, sei kein Lamm. Sondern, genau: eine Löwin. Der Blick der Schauspielerin Rosamund Pike lässt frösteln, sie spielt in dem Film "I Care a Lot" eine aus Gier zu allem Entschlossene. Mit falschen ärztlichen Attesten verschafft sich Marla die Vormundschaft betuchter älterer Leute, verfrachtet sie per Gerichtsbeschluss in eine geschlossene Anstalt und bedient sich an deren Eigentum. Eine Hand schmiert die andere, und alle Komplizinnen im bösen Spiel sind ebenso verschlagen und verroht wie die Heldin selbst. Der Pflegebereich ist ein beinhartes Business.