Streitgespräch: Debatte über die Geschlechter

profil: Die Debatte über Trans-Personen wird mit viel Aggression geführt. Wie erklären Sie sich diese Emotionalisierung?

Hammerl: Ich stehe da auch vor einem Rätsel. Ich habe keine Ahnung, woher diese Gegnerschaft kommt, aber ich kann sagen, was mich beunruhigt: Was wir unter herkömmlicher Frauenpolitik verstehen, kommt dabei unter die Räder. Die alten Problemfelder bleiben. Einkommensschere, ein Übermaß an unbezahlter Care-Arbeit, die Frauen leisten müssen, Altersarmut – all das wird durch „Self-ID“, also der Möglichkeit, das eigene Geschlecht ohne vorhergehende Eingriffe oder Gutachten selbst zu bestimmen, mit Sicherheit nicht abgeschafft. Mich stört, dass der Fokus stark auf dieser Problematik liegt und alles andere sekundär erscheint.

Susemichel: Ich warne davor, Themen, die Frauen betreffen, in Konkurrenz zueinander zu setzen. In der Geschichte der Frauenbewegung hat es oft geheißen, dass man sich zuerst den wichtigen Problemen widmen muss. So haben bürgerliche Frauen die Anliegen von Arbeiterinnen abgeschmettert, später waren es die Forderungen von schwarzen Frauen und jetzt die von Trans-Frauen. Dabei ist Feminismus nur dann glaubwürdig, wenn er für die Anliegen aller Frauen eintritt. All das hängt zusammen.

Hammerl: Das bestreite ich nicht. Trotzdem muss man es gewichten. Die Ressourcen, die für unsere Anliegen zur Verfügung stehen, sind begrenzt. Natürlich entsteht eine Art Konkurrenzverhältnis um Aufmerksamkeit und materielle Ressourcen.

Stankovic: Ich als Trans-Frau sage: Wir möchten eigentlich keine Aufmerksamkeit, denn je mehr wir davon bekommen, desto verletzlicher sind wir. Ich

erlebe täglich Gewalt und Diskriminierung. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer Art Wettkampf, wem es schlechter geht. Wenn Sie sagen, wir müssten unsere Rechte hintanstellen, weil wenige Menschen betroffen sind, dann zeigt das, dass Sie nicht aus Ihrer Box herausdenken. Fakt ist: Wir haben eine hohe Gewaltrate an Trans-Personen: Über 40 Prozent begehen Selbstmord, die Armutsrate ist vier Mal höher. In viele Länder dürfen wir nicht einmal einreisen, mehr als 60 Prozent haben keinen Kontakt mit der Familie. Die Community braucht Schutz. Wir haben keine finanziellen Möglichkeiten für alles, was wir für die Transition brauchen. Ich habe bisher für Ärzte und Behördengänge rund 5000 Euro ausgegeben. Am Anfang meiner Transition war ich äußerlich nicht Frau genug. Jetzt bin ich es äußerlich, bin aber noch immer keine Frau, weil lange Fingernägel und Haare nicht reichen. Ich kann einfach nicht gewinnen.