Super Bowl: NFL-Profi Sandro Platzgummer erklärt den Wahnsinn Football

Video: Jeder wartet auf den Kick-Off am Sonntag. Super Bowl zwischen Kansas City und Tampa Bay.

profil: Neben Tirol gilt Wien in Österreich als Hochburg des American Football. Wie ist es dazu gekommen?

Platzgummer: Die Raiders Tirol gibt es seit Anfang der 1990er-Jahre, die Vikings in Wien sogar noch länger. Vor allem seit Beginn der 2000er-Jahre ist Football in Tirol stark gewachsen. Allein in Innsbruck gibt es 60 Schulklassen, in denen Flagfootball gespielt wird - also das Spiel ohne Körperkontakt. Die Liga in Österreich gehört zu den besten in Europa und die Raiders haben mehrmals die Eurobowl gewonnen. Die Liga besteht aber trotzdem aus Halbprofis, weil es vergleichsweise wenig Geld gibt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Super Bowl: The Biggest Show on Earth

Erstmals tritt in der 55-jährigen Geschichte der Super Bowl mit Amanda Gorman eine Dichterin auf. Die 22-jährige Afroamerikanerin sorgte kürzlich bei der Angelobung von US-Präsident Joe Biden für Aufsehen, als sie das Gesicht „The Hill We Climb“ auf den Stufen des Kapitols rezitierte. Das größte Sportereignis der USA gilt als riesiges Werbespektakel und beliebte Entertainment-Bühne. Weltweit wird das Spiel – das heuer unter verschärften Coronauflagen in Tampa Bay (Florida) stattfindet – von rund einer Milliarde Menschen verfolgt. Beim diesjährigen Super Bowl stehen sich der Titelverteitiger Kansas City Chiefs und die Überraschungsmannschaft Tampa Bay Buccaneers mit Altstar Tom Brady gegenüber. Das Spiel geht in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr über die Bühne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profil: Corona-bedingt wurde in der NFL ohne Zuschauer gespielt. Denken Sie oft daran, in Zukunft bei den Giants in einem vollen Stadion vor 80.000 Fans aufzulaufen?

Platzgummer: Daran denke ich nicht. Ich bereite mich jetzt für die neue Saison vor, will mich nicht wahnsinnig machen lassen. Das ist wie bei einer Prüfung, da muss man auf seine Fähigkeiten vertrauen. Dann heißt es irgendwann Augen zu und durch.

profil: 2016 protestierte der Quarterback Colin Kaepernick gegen Rassismus und Polizeigewalt, indem er sich während der Nationalhymne niederkniete und damit die Black-Lives-Matter-Bewegung ins Rollen brachte. Kein NFL-Team hat ihm seither einen Vertrag gegeben. Macht Sie das nachdenklich?

Platzgummer: Viele sahen in dem Protest einen Affront, eine Respektlosigkeit gegen das Land, die Menschen und das Militär. Dass Kaepernick gegen Rassismus protestieren wollte, spielt dann nur noch eine Nebenrolle. In Österreich würde es wohl nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen, wenn ein Spieler bei der Hymne nicht die Hand aufs Herz legt – oder vielleicht nicht mitsingt.