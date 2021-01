NBA-Profi Jakob Pöltl: Was ich von der Corona-Krise gelernt habe

Die USA sind ein gespaltenes Land. Vieles hat sich in den USA in den letzten Jahren zugespitzt. Vor allem die Zeit vor und nach der Präsidentschaftswahl im November war kurios. Die Debatte um das Ergebnis versank in einem großen Chaos - sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der Straße und im Alltag in den Städten. Es gibt ständig Proteste unterschiedlicher Lager und Verschwörungstheorien machen die Runde. Nachdem ich nicht wählen kann, beobachte ich das Schauspiel aus der Distanz. Aber unser Coach positioniert sich immer sehr kritisch gegenüber Trump und die Entwicklungen der letzten Monate sind bei uns im Team auch immer wieder Thema.Ich hoffe, dass mit Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris wieder mehr Ruhe in die amerikanische Gesellschaft einkehrt.