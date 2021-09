profil: Auch die Probleme eines Frank Lehmann sind zeitlos?

Regener: Die Probleme, die man mit Anfang 20 hat, sind heute nicht anders als im Westberlin der 1980er-Jahre. Wie finde ich in mein Leben, in eine Gesellschaft, deren Regeln ich nur vorgefunden habe? Wie weit passe ich mich an, wie weit versuche ich, dagegen anzugehen? Ob die Menschen dabei Handys haben oder nicht, spielt keine Rolle.

profil: An einer Stelle des Buches schreiben Sie, dass selbst die größten Klassiker – egal ob Shakespeare, Schiller oder Goethe – irgendwann auf ein paar Bonmots zusammenschrumpfen. Machen Sie sich Gedanken, was von Sven Regener bleiben wird?

Regener: Solche Gedanken mache ich mir lieber nicht. Das bringt nichts. In der Kunst ist es vernünftig, weder zu sehr in der Vergangenheit zu leben, noch sich zu viele Gedanken über die Zukunft zu machen. Man hat auf die Rezeption sowieso wenig bis keinen Einfluss. In Wahrheit macht man das, was man am besten kann oder was am meisten Sinn ergibt. Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass von den ganzen Literaten des frühen 20. Jahrhunderts gerade Kafka Franz später so verehrt und besprochen würde.

profil: Sie selbst haben die Kafka-Klassiker als Hörbücher neu eingelesen. War Ihnen davor bewusst, wie witzig Kafka sein kann?

Regener: Bei den wenigen Lesungen zu „Das Schloss“ gab es tatsächlich einige Lacher. Also bei einem Werk, das besonders mysteriös und düster ist. Wenn man Kafka laut liest, bekommt man einen ganz anderen Zugang zu seinem Werk. Diese Sprache, diese sich immer weiter steigernden Erregungszustände, sind sehr musikalisch und auch oft sehr witzig.

profil: In „Das Schloss“ geht es um das Gefühl der Unfreiheit einer Gesellschaft gegenüber den Mächtigen. Müssen wir uns Sorgen machen, dass Kafka heute noch so aktuell erscheint?

Regener: Es kann auch sein, dass es eher um die Unfreiheit des Einzelnen gegenüber einer Gesellschaft geht, in der sich die Mächtigen und die Machtlosen verbündet haben. Eine seltsame, auch seltsam realistische Sache. Aktuell ist das natürlich immer, solange es Individuen und Gesellschaften gibt.