Element of Crime: Vom Lorbeerblatt

"Es ist Element of Crime, so what", meint Sven Regener launig auf die Frage, ob jedes neue Album seiner Band auch eine Gratwanderung zwischen Stillstand und Fortschritt sei. "Der erstrebenswerte Punkt einer Rock'n'Roll-Band wäre es ja, einen Song immer und immer wieder aufs Neue einzuspielen", meint das Element-of-Crime-Mastermind beim Interviewtermin. Idealerweise würde man als Band einen Ramones-artigen Zustand erreichen, da gerade die New Yorker Punk-Pioniere diese Kunst des eigenen Zitats perfektioniert hätten. Das wäre "das Nirwana, die Erleuchtung", meint Regener.