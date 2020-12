Rembrandt der armen Leute: Tattoo-Legende Henk Schiffmacher im Interview

Interview: Lena Leibetseder

profil: Herr Schiffmacher, wie geht es Ihnen als Tätowierer mit der Corona-Pandemie?

Schiffmacher: Seit März habe ich kaum noch tätowiert. Wir mussten das Studio für ein paar Wochen schließen, jetzt können wir unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder arbeiten. Die Jüngeren bei uns im Studio arbeiten auch jetzt, müssen dabei aber sehr vorsichtig sein. Ich habe ein paar Tattoos am unteren Bein gemacht, da bin ich weit genug weg vom Mund.

profil: Geht Ihnen die Arbeit ab?

Schiffmacher: Am meisten vermisse ich die pilgrims, diese Pilger, die aus der ganzen Welt kommen. Unser Studio ist weltweit bekannt, und Leute kommen von überall herbei. Ich kenne einige Tattoo-Künstler, die dieses Virus nicht überlebt haben oder sehr, sehr krank waren. Es ist schrecklich.

profil: Wie kam der Bildband zustande, der sich aus Ihrer umfangreichen Sammlung speist?

Schiffmacher: Ich habe als junger Fotograf in einem Kaufhaus gearbeitet. Dort habe ich mich mit Tattoo Pete angefreundet, einem sehr bekannten Tätowierer in Amsterdam, und bin in den Pausen immer in sein Tattoo-Studio gegangen, um die Leute zu fotografieren. Einmal im Monat hat Pete alle Fotografien seiner Arbeit an verschiedene Künstler in der Tattoo-Welt ausgesandt. Ich habe dann auch begonnen, meine Fotografien auszuschicken. Das war alles vor dem Internet. Auf einmal hatten wir ein internationales Post-Netzwerk mit all diesen verschiedenen Künstlern, eine kleine Sammlung begann immer größer zu werden. Ich habe dann einige Tattoo-Conventions organisiert. Das waren die ersten in Europa.