Teamchef Foda: Widersprüchliches Wehklagen

Dabei eröffnen sich für Foda mehr neue Möglichkeiten als Ausfälle zu beklagen sind: Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) spielt sich seit Monaten durch seine Offensiv-Power in die Notizblöcke großer Klubs – sogar Manchester United soll Interesse zeigen. Marcel Sabitzer ist in Leipzig zum Führungsspieler gereift. Kevin Stöger zeigt in Mainz auf. Valentino Lazaro (M´Gladbach) ist nach Transfer-Flops und Verletzungssorgen endlich auf dem Weg zum Fixleiberl. Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) schlägt gerade als Stürmer ein: 12 Tore hat er in dieser Spielzeit bereits geschossen – und dafür bloß 1.271 Minuten benötigt. Damit trifft Kalajdzic im Schnitt alle 106 Minuten. Er liegt auf Platz 6 der besten Torschützen der Deutschen Bundesliga; eine bessere Torquote haben bloß: Lewandowski, Haaland, Ándre Silva. Vor zwei Jahren versuchte der ÖFB noch verzweifelt einen alternden Engländer mit österreichischer Großmutter einzubürgern, um den von Foda gewünschten Sturmtank im Kader zu haben. Nun gibt es mit Kalajdzic einen 23-jährigen Zwei-Meter-Riegel, der nicht nur durchschlagskräftig, sondern auch technisch stark ist. Zuletzt überhob er den gegnerischen Tormann wie C. Ronaldo, dann wieder wuchtet er den Ball per Kopf ins Tor. Ein unerwartetes Geschenk für das Nationalteam und den Teamchef.

Große Dankbarkeit hört man bei Foda nur schwer heraus. Er erkenne die positiven Elemente, „aber auch Dinge, die im Moment nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen“.