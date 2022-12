Thomas Brezina: „Nur weil etwas immer maskulin war, muss es das nicht bleiben“

Dass andere Berufe ganz andere Anstrengung und Belastung bringen, da stimme ich Ihnen zu. Aber es kommt auch darauf an, wie die Menschen dem Leben allgemein begegnen. Ja, etliche arbeiten in Berufen, die nicht die große Erfüllung bringen, um einen Lebensunterhalt zu haben. Aber es gibt Menschen, die dem nicht leidend gegenübertreten. Andere klagen nur. Das ist immer die Entscheidung.

Egal ob ich Kindern, Erwachsenen oder Jugendlichen etwas erzähle, ganz egal ob in Buchform oder auf TikTok oder auf Instagram: Ich nenne mich einen Geschichtenerzähler der Freude. Ich möchte Geschichten erzählen, die Mut machen. Das zeigt, dass in Menschen viel drinnen steckt, aber dass es an uns liegt, aus allem etwas zu machen. Die Welt ist mühsam, das Leben ist anstrengend, herausfordernd. Uns fliegt so viel um die Ohren, und gerade jetzt erscheint ja wirklich alles düster und zu. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Und ich sage immer, gerade auch Kindern und Jugendlichen: Es muss klar sein, die wirkliche Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass wir selber einen zuversichtlichen Blick behalten. Das versuche ich auch den Leuten auf Social Media zu vermitteln.

Ja! Das sehe ich als Erfolg. Ich sitze hier und ich lächle, und freue mich total daran. Ich höre oft, nicht nur in Österreich: „Danke für eine schöne Kindheit.“ Es gibt für mich selbst keine höhere Anerkennung für das, was ich gemacht habe.

Ja, und zwar auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eine suchende: Wie man dem Leben und Situationen begegnen kann, wie man mit Schwierigkeiten und dem Selbstzweifel fertig werden kann. Eine Suche nach „Trost“. Und dann gibt es auch noch die Ebene der Selbstoptimierung – es kann ja etwas Gutes sein, wenn man an sich arbeitet. Aber oft ist es verbunden mit den Prämissen „Du bist schlecht“ und „Du musst das und jenes machen“, das ist so krampfhaft und verbissen. Da versuche ich ein Gegengewicht dazu zu setzen.

Kürzlich haben Sie mit der „Bibel in Reimen“ ein – wenn man so will – ungewöhnliches Buch veröffentlicht, und mit der „Weihnachtsgeschichte in Reimen“ gleich den Nachzieher.

